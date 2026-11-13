Gradius сообщил о более чем 1200 рекламных кампаний в ИИ-сервисах

С мая 2026 г. через российскую AdTech-компанию Gradius запустили более 1,2 тыс. рекламных кампаний для более чем 200 рекламодателей из числа российского бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Gradius.

Gradius — сервис, основанный в 2025 г., который размещает рекламу в ответах ИИ-сервисов, среди них: сайты-агрегаторы нейросетей, мобильные приложения и чат-боты в разных социальных сетях и мессенджерах. Сеть Gradius объединяет более 120 российских паблишеров. Сегодня суммарная месячная активная аудитория партнерских сервисов Gradius составляет 26 млн, с середины октября в них фиксируется порядка 3,5 млн запросов в сутки.

Кирилл Сараев, со-основатель и продакт-лид в Gradius: «ИИ меняет поиск информации и поведение пользователей. Наша стратегия — задавать стандарт рекламы в этой среде, опираясь на запросы рекламодателей, площадок и их аудитории. Для этого мы одновременно развиваем технологии, продукты и партнерства, усиливаем команду экспертами с разным опытом и расширяем ресурсную базу. Собственные разработки, сильная команда и высокие требования к качеству дают нам основу для лидерства и позволяют создавать решения под реальные задачи рынка. Наша работа сейчас — это решения и технологии, на которые рынок сможет опираться по мере развития рекламы в ИИ в будущие 10 лет. Следующий этап для нас — усилить партнерства с крупными игроками рынка. В октябре мы уже заключили партнёрства с Билайн Adtech, Hybrid и некоторыми другими программатик и телеком-системами, в том числе, чтобы их клиенты могли запускать рекламу внутри AI-сервисов через Gradius. Параллельно мы помогаем классическим медиа встать на рельсы трансформации, адаптируя их ресурсы под запрос современного пользователя. Это будет одной из точек приложения наших сил в 2027 г. помимо подключения уже существующих AI-сервисов».