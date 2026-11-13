CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» обновил сеть в Воркуте

Жители и гости Воркуты получили более быстрый и устойчивый мобильный интернет. «МегаФон» завершил в Воркуте масштабную программу обновления сети: телеком-оборудование теперь уверенно выдерживает пиковые нагрузки, а скорость обмена данными достигает 100 Мбит/с.

Абонентам перемены заметны в привычных сценариях: теперь удобнее общаться по видеосвязи с близкими, смотреть фильмы и ролики в высоком качестве, меньше времени занимает отправка крупных файлов. После модернизации сигнал стал лучше проникать внутрь зданий, а оборудование получило большую пропускную способность. Благодаря этому сеть лучше справляется с наплывом пользователей в вечерние часы, когда многие горожане отдыхают после работы в онлайне.

Инженеры оператора модернизировали 17 телеком-объектов. Технической основой обновления стал рефарминг: значительную часть радиочастот, ранее занятых под третье поколение связи, специалисты переориентировали на современный стандарт 4G/LTE. Такой способ позволяет расширить возможности сети на уже действующих площадках без строительства новых объектов.

Почему оптические диски возвращаются в дата-центры?
Почему оптические диски возвращаются в дата-центры? Безопасность

Апгрейд затронул не только интернет-пользователей, но и любителей классических голосовых вызовов. Усиленное LTE-покрытие обеспечивает более широкую базу для звонков по технологии VoLTE. При активации этой функции в настройках телефона соединение устанавливается почти моментально, голос собеседника звучит максимально разборчиво, а интернет продолжал работать во время разговора.

«Цифровые сервисы давно не роскошь, а базовый минимум: воркутинцы так же, как и вся страна, заказывают товары на маркетплейсах, решают вопросы онлайн, смотрят кино и учатся в Сети. Для многих особенно важна стабильная возможность увидеть по видеосвязи родных, которые нередко живут за тысячу километров. Поэтому мы усилили инфраструктуру связи по всему городу, и работу в этом направлении продолжим в других городах республики», — отметила директор «МегаФона» в Республике Коми Елена Булай.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Глава Минцифры на CNews FORUM: Для разработок с генеративным ИИ не будет ограничений при включении в Реестр российского ПО

Арестован проректор университета «Синергия». Подозревают в хищении 18 миллионов при создании онлайн-курса

2ГИС радикально решил проблему общественного транспорта. Больше не получится проехать нужную остановку

В половине мира перестали работать Microsoft Outlook, Teams и Copilot

Взломан сервер производителя БПЛА для армий Украины и Германии

Утром СОРМ, вечером лицензия. В России готовят новые требования к операторам связи, которые дорого обойдутся

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Новинки лазерных проекторов 2026 года от Hisense

Лучшие ноутбуки с большим объемом памяти стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные увлажнители воздуха для отопительного сезона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще