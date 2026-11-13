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МТС «прошла» по следам бронзовых сусликов в Красноярске

МТС усилила мобильную сеть в центре Красноярска. Благодаря проведенным работам улучшились ее емкость и покрытие в Центральном районе краевой столицы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Усиленный интернет от МТС красноярцы и гости города почувствуют в популярных точках притяжения: в окрестностях смотровой близ часовни Параскевы Пятницы и ведущей к ней новой лестницы на Караульной горе, а также на старте набережной Качи у Юдинского сквера. После проведенных работ абоненты даже в часы максимальной нагрузки на сеть смогут с комфортом пользоваться цифровыми сервисами, а туристы и горожане — делиться фото и видео с экскурсионных маршрутов. Например, с прогулки по местам, где установлены бронзовые мини-скульптуры сусликов, ставшие новой туристической визитной карточкой Красноярска. В частности, новое качество связи позволит узнать больше о привычках суслика-чтеца по имени Афоня, установленного на набережной Качи, а также о тайнах Суслика-стража, охраняющего город на Караульной горе.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Модернизация сетей в центре города — это всегда вызов. Архитектурный облик Красноярска, включающий в себя как большое разнообразие достопримечательностей разных эпох, так и современные проекты благоустройства, требует от инженеров ювелирной точности: важно найти баланс между развитием инфраструктуры, безопасностью и сохранением живописной наружности одной из сибирских столиц. Мы продолжаем расширять покрытие в самых загруженных точках города с учетом потребностей абонентов», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Ранее МТС завершила масштабное обновление сети LTE в Красноярске. Модернизация затронула более 20% базовых станций в черте города, а также в поселках Солонцы и Березовка. В результате работ скорость передачи данных в LTE выросла в среднем на 25%.

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