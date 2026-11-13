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Около 1000 жителей казанского дома-призмы получили доступ к гигабитному интернету МТС

МТС завершила строительство сети высокоскоростного домашнего интернета в ЖК Clover House в Казани. Доступ к фиксированному интернету на скорости до 1 Гбит/с получили около 1000 жителей многоэтажного дома с необычной архитектурой. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Гигабитная сеть МТС появилась в 25-этажном доме бизнес-класса в форме треугольной призмы на Щербаковском переулке. Высокая пропускная способность нового телеком-оборудования, установленного здесь специалистами оператора, способна поддерживать стабильную скорость интернета на любом домашнем устройстве у каждого члена семьи даже в период пиковых нагрузок.

«За прошлый год количество подключенных к фиксированной сети МТС в Татарстане домохозяйств увеличилось более чем в два раза по сравнению с предыдущим периодом. Домашний интернет в городских квартирах уже стал частью базовой инфраструктуры. Помимо общения и развлекательных целей, для современного горожанина также актуальны сценарии удаленной работы и умного дома. Гигабитный домашний интернет с высокими скоростями и стабильным соединением позволяет оснастить квартиру умными счетчиками электроэнергии, воды и тепла, датчиками открывания дверей и окон, системой видеонаблюдения и другими решениями для комфорта, экономии и безопасности», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

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В домах, особенно недавно построенных или со сложной архитектурой, где может быть нестабильная мобильная связь, Wi-Fi также можно использовать для звонков. «Голос» будет передаваться не через мобильную сеть, а по WiFi – благодаря бесплатной технологии VoWiFi, которая есть в каждом современном смартфоне.

Уточнить, подключен ли дом к фиксированной сети можно самостоятельно на сайте МТС в Татарстане.

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