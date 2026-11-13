«Портал поставщиков» получил престижную премию за цифровизацию госзакупок CNews Awards 2026

«Портал поставщиков» получил премию CNews Awards 2026. Награду присудили в номинации «Цифровые госзакупки: платформа года» за внедрение современных цифровых технологий, автоматизацию закупочных процессов и создание удобных инструментов взаимодействия государственных заказчиков и предпринимателей.

«Москва уделяет особое внимание развитию цифровых технологий в сфере государственных закупок. Современные ИТ-решения позволяют не только автоматизировать операции и сокращать трудозатраты специалистов контрактных служб, но и создавать более удобные и прозрачные условия для взаимодействия заказчиков и предпринимателей. Один из ярких примеров этой работы — «Портал поставщиков», который за годы развития превратился в масштабную межрегиональную платформу, объединяющую более 420 тыс. предпринимателей со всей России и свыше 65 тыс. государственных и муниципальных учреждений из 49 регионов страны. Мы продолжаем совершенствовать его функционал, внедрять инструменты искусственного интеллекта и развивать сервисы, которые делают закупочный процесс проще и эффективнее для всех участников. Высокая оценка профессионального ИТ-сообщества и присуждение премии CNews Awards 2026 подтверждают значимость достигнутых результатов и служат дополнительным стимулом для продолжения работы в этом направлении», — сказал руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Как отметили в Департаменте информационных технологий Москвы, на портале активно развиваются сервисы на основе искусственного интеллекта, которые помогают пользователям на всех этапах участия в закупках — от создания карточки товара и аналитики каталога до автоматического участия в котировочных сессиях. Также в 2026 г. на платформе запущен бизнес-ассистент РЭМ, который умеет не только отвечать на вопросы, но и способен подобрать закупки и контракты по заданным параметрам, сформировать краткое описание проекта контракта по закупке, найти сведения об организациях и многое другое.

Ежегодная отраслевая премия CNews Awards отмечает наиболее значимые и инновационные ИТ-проекты России, способствующие повышению эффективности государственного управления и бизнеса. Ее учредителем является редакция российского издания о высоких технологиях CNews. В 2025 г. «Портал поставщиков» был удостоен премии в номинации «Цифровизация закупок: портал года» за внедрение технологий искусственного интеллекта в закупочные процессы.

«Портал поставщиков» был создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема и зарекомендовал себя как эффективный инструмент для связи государственных заказчиков и бизнеса. Перечень товаров, работ и услуг в каталоге платформы включает в себя более 3,7 млн уникальных наименований. Ежедневно здесь заключается свыше 1,5 тыс. контрактов.

Функциональным заказчиком портала выступает столичный Департамент по конкурентной политике, а его техническое развитие курирует Департамент информационных технологий Москвы.