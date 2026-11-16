С января по сентябрь 2026 г. 156 тыс. представителей малого и среднего бизнеса использовали в инструментах продвижения «Яндекса» бонусы и кешбэк на общую сумму 3,4 млрд руб. Это более чем вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Кроме того, в этом ноябре «Директ» запустил две бесплатные возможности для предпринимателей — помощь специалистов по настройке продвижения и создание многостраничных сайтов. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

Бонусы и кешбэк помогали предпринимателям запускать рекламные кампании и увеличивать бюджет на продвижение, тратя при этом меньше собственных средств. Этими возможностями пользовались как новые рекламодатели, так и те, кто уже работал с инструментами продвижения «Яндекса» и раньше. За девять месяцев бонусы и кешбэк принесли предпринимателям в среднем по 51 дополнительной заявке или продаже — без затрат собственных средств на их привлечение.

С ноября часть действующих рекламодателей «Директа» также может в течение 30 дней бесплатно получать помощь сертифицированных специалистов по настройке продвижения. По данным Яндекса, кампании, настроенные специалистами, приносят до 50% больше заявок и звонков, чем запущенные самостоятельно. При этом стоимость продажи в таких кампаниях до 19% ниже.

Кроме того, в «Директе» появилась возможность бесплатно создавать многостраничные сайты — раньше были только одностраничные. Теперь компании могут на отдельных страницах рассказывать о себе, своих товарах и услугах, чтобы клиентам было удобнее находить нужную информацию. Такие сайты, как и одностраничные, работают даже при нестабильном интернете.