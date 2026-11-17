«Почта Mail» (входит в VK) представила обновленную стартовую страницу мобильного приложения. Теперь над списком писем отображаются виджеты на базе искусственного интеллекта с наиболее важной информацией для пользователя. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Карточки событий помогают следить за ближайшими поездками, предстоящими визитами в театр или кино, записями, уведомлениями от госучреждений и подписками. По нажатию на виджет пользователь может посмотреть детали события и быстро перейти к исходному письму с вложением, например, билетом на самолет.

Также пользователям стала доступна функциональность нейродайджеста — «Важные письма». Это подборка непрочитанных сообщений, которые могут потребовать внимания пользователя. Она помогает не пропустить важную информацию как из рассылок от сервисов, так и из личной переписки — например, сообщений от близких и коллег, а также писем от государственных организаций. ИИ показывает тему и отправителя письма, а также выделяет ключевую информацию — например, об изменении времени вылета, переносе концерта или записи ко врачу.

При этом стартовая страница адаптируется под каждого пользователя. Если важной информации нет, он видит привычный список писем.

«Сейчас в «Почте» уже доступно несколько десятков функциональностей на базе искусственного интеллекта. Мы продолжаем развивать сервис, внедряя ИИ в повседневные пользовательские сценарии, чтобы сделать работу с письмами проще и удобнее. Новая функциональность помогает выделять главное в письмах и показывает ключевую информацию сразу при открытии почтового ящика. Теперь, чтобы быть в курсе самого важного, пользователям не нужно читать каждое письмо. Это позволяет экономить время на рутинных задачах и сосредоточиться на действительно важном», — сказала руководитель продуктового направления супераппа «Почты Mail» Валерия Нелюбова.

На данный момент функциональность доступна в супераппе «Почта Mail» на ОС Android. Для ее использования необходимо обновить приложение до последней версии.