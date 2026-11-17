Водители, которые обращаются в «СберСтрахование» со страховыми случаями по ОСАГО через «СберБанк Онлайн» и мобильное приложение «СберСтрахования», могут получить мгновенный расчёт суммы выплаты. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка.

Сократить сроки расчёта позволила автоматизация процесса оценки страховых случаев. Так, первое, что понадобится от водителя при обращении — это приложить фото повреждений. Специальные инструкции на экране подскажут, как правильно сделать снимки. ИИ-модель анализирует фотографии пока человек заполняет заявление. Когда он заканчивает — автоматически получает расчёт суммы возмещения.

После согласия с предложенной суммой, средства автоматически поступают на счёт клиента в течение 5 минут. До конца года «СберСтрахование» планирует масштабировать процесс автоматических выплат на все простые убытки (где не требуется осмотр специалиста) по ОСАГО, что составит около 30% от всех заявлений по этому виду страхования в цифровых каналах.

Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления «Сбера», сказал: «Водителям, попавшим в ДТП по вине других участников дорожного движения, приходится расплачиваться собственным временем и комфортом за их невнимательность. Задача страховой компании минимизировать эти неудобства и как можно быстрее обеспечить поддержу. Мы постоянно совершенствуем процессы урегулирования и уже сейчас внедрили новый подход, который позволяет получить выплату практически сразу после оформления происшествия. Заполнение и подача заявления занимает минуты, полностью проходит онлайн и не требует бумажной волокиты. Так, самый первый кейс по ОСАГО, который был урегулирован в формате быстрых выплат, составил всего 11 минут, из них 9 минут клиент изучал документы, и 2 минуты заняла сама выплата».