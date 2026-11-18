В 10 городах Самарской области «МегаФон» усилил мобильный сигнал. Активация дополнительных диапазонов частот позволила расширить покрытие сети LTE и увеличить скорость передачи данных. Изменения коснулись жилых кварталов и популярных общественных пространств Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска, Октябрьска, Чапаевска, Похвистнева, Кинеля, Жигулевска и Отрадного.

Запуск дополнительных средне- и высокочастотных диапазонов увеличил емкость сети и повысил скорость передачи данных до 30% в зависимости от локации. За счет низкочастотного спектра расширилась зона покрытия LTE, а сигнал стал лучше проникать в дома, торговые и бизнес-центры, и другие здания.

«Зимой мобильный трафик смещается в торговые центры и закрытые общественные пространства, а нагрузка на базовые станции также растет из-за увеличения загрузки видеоконтента, использования облачных сервисов, роста умных устройств. Чтобы сеть справлялась с этими изменениями, мы перераспределяем частотный ресурс. Такая модернизация помогает точечно усилить емкость в самых нагруженных локациях», — сказал Никита Пикульников, директор «МегаФона» в Самарской области.

В Самаре сигнал улучшили в историческом центре, жилых кварталах возле станций метро «Спортивная», «Гагаринская» и «Советская», в районе Крутые Ключи, промзоне на Заводском шоссе и популярных прогулочных зонах. В Тольятти сеть модернизировали в историческом и административном центрах, в парке Победы и на набережной Волги. В Жигулевске связь усилили в селе Бахилова Поляна, а в Сызрани — вблизи кремля и набережной. Кроме того, оборудование обновили в частном секторе и районе крупного железнодорожного узла в Кинеле, а также в жилых кварталах и промышленных зонах Новокуйбышевска, Чапаевска, Отрадного, Октябрьска и Похвистнева.