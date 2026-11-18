MWS Cloud, входящая в МТС Web Services (MWS), сообщает, что за год потребление сервиса быстрой доставки контента (CDN) среди российских компаний выросло в 1,4 раза. На Москву в октябре 2026 г. пришлось 49,77% общего трафика CDN. В тройку регионов с наибольшей долей также вошли Санкт-Петербург — 10,65% и Новосибирск — 9,15%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольший объем потребления сервиса CDN приходится на компании из сфер медиа, e-commerce и ритейла, ИТ, финансов и бизнес-услуг. Далее следуют некоммерческие организации, строительство, производство и образование.

По числу компаний-пользователей CDN наиболее заметно вырос финансовый сектор — в три раза. Число ИТ-компаний выросло в два раза, компаний из торговли — в 1,43 раза, сферы бизнес-услуг — в 1,14 раза. Также выросло число компаний из строительства и производства

CDN (Content Delivery Network) — это сеть доставки контента, которая позволяет ускорить загрузку сайтов, онлайн-сервисов, мобильных приложений, видео и других цифровых материалов. Контент кешируется на серверах сети и передается пользователю с ближайшего узла, что сокращает задержки и снижает нагрузку на основную инфраструктуру клиента.