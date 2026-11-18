На платформе «Токеон» состоялось несколько адресных выпусков цифровых финансовых активов от крупнейших российских компаний – ПАО АФК «Система» и Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Общий объем размещений за месяц составил 7,2 млрд руб. Сделки подтвердили интерес крупного бизнеса к ЦФА как инструменту краткосрочного финансирования и управления ликвидностью. Об этом CNews сообщили представители «Токеона».

Адресный выпуск ЦФА – это формат корпоративного финансирования, ориентированный на конкретного инвестора. Он позволяет провести двустороннюю сделку в цифровой инфраструктуре и зафиксировать порядок выпуска, учета и исполнения обязательств. Для рынка это один из практических сценариев применения ЦФА крупным бизнесом наряду с публичными размещениями.

11 ноября 2026 г. ГТЛК разместила выпуск ЦФА объемом 2 млрд руб. сроком на три месяца. Условия предусматривают ежемесячные выплаты по ставке КС + 3,5% годовых. Это уже третье размещение компании на Токеоне с начала октября 2026 г.: совокупный объем трех выпусков достиг 6,5 млрд руб.

Выпуск АФК «Система» объемом 700 млн руб. рассчитан на шесть месяцев. Доходность привязана к ключевой ставке Банка России и составляет КС + 3% годовых, выплаты инвестору осуществляются ежемесячно.

«Выпуски АФК «Система» и ГТЛК показывают, какие разные задачи крупный бизнес может решать с помощью ЦФА. Адресная сделка позволяет согласовать параметры финансирования с конкретным рыночным инвестором и оптимизировать стоимость заимствований. Повторные короткие выпуски помогают компаниям управлять ликвидностью и расширять набор долговых инструментов», – отметил Игорь Егоркин, генеральный директор «Токеона».