Видеосервис Rutube объявил о масштабном перезапуске раздела с фильмами и сериалами. Он трансформируется в полноценную библиотеку контента и мультимедийный хаб, объединяющий фильмы, сериалы, блогерские видео и телеканалы.

Видеосервис Rutube рассказал о глобальной трансформации раздела «Кино и сериалы». Его задача — стать единым пространством для просмотра разноформатного контента, объединив возможности онлайн-кинотеатров, телеканалов и авторов видеоплатформы.

В обновленном разделе «Кино и сериалы» появился выбор бандловых подписок на российские онлайн-кинотеатры. Видеосервис уже предлагает контент Premier, Start и Kion, ведутся переговоры с другими крупными игроками рынка. Таким образом, платформа постепенно формирует единую витрину, которая позволяет получить доступ к контенту разных сервисов в рамках одного интерфейса.

Возможность выбора подписок доступна непосредственно с главной страницы Rutube, что упрощает навигацию и поиск.

Одновременный доступ к контенту разных онлайн-кинотеатров и телеканалов, а также зарубежным новинкам и авторскому контенту существенно расширяет возможности системы рекомендаций. Теперь авторизованные пользователи будут получать еще больше релевантных предложений.

Для навигации в мире большого кино на сервисе появилась отдельная полка, в которую вошли кинообзорщики и блогеры по теме кино. Здесь обозреватели делятся инсайдами о самых ожидаемых новинках, разбирают громкие фестивальные хиты и помогают составить идеальный список для вечернего просмотра.

Для того, чтобы зрители оставались в курсе мировых трендов, на сервис добавлена полка с ожидаемыми премьерами. В нее входят трейлеры и обзоры по самому ожидаемому мировому контенту.

Обновились и топы контента по категориям: теперь пользователи могут видеть, какие фильмы и сериалы наиболее популярны среди зрителей Rutube, и выбирать, что посмотреть, ориентируясь на оценки аудитории и собственный вкус. На сервисе представлены отдельные топы по сериалам, фильмам, мультфильмам и аниме.

Ещё одно обновление — интеграция вертикального авторского контента в раздел. Короткие вертикальные ролики от авторов Rutube с разборами фильмов, анонсом новинок теперь размещены в разделе «Кино и сериалы». Такой подход позволит объединить в одном пространстве профессиональный и пользовательский контент, а также разные видеоформаты — от коротких вертикальных видео до полнометражных фильмов и сериалов. Раздел «Кино и сериалы» становится площадкой для тестирования нового пользовательского опыта, в котором привычные форматы видеохостинга дополняют возможности онлайн-кинотеатров.

Виктория Михно, директор по развитию бизнеса видеосервиса Rutube, сказала: «Мы развиваем Rutube как универсальную видеоплатформу, на которой пользователь может находить и смотреть контент разных форматов и жанров. Перезапуск раздела Кино и сериалы важный шаг в этом направлении. Мы объединяем фильмы и сериалы российских онлайн-кинотеатров, телеканалы, авторские обзоры, трейлеры и короткие видео о кино в одном пространстве. Для зрителя это прежде всего больше возможностей выбора и удобная навигация между разными форматами контента. Для наших партнеров дополнительная точка контакта с аудиторией и возможность привлекать новых подписчиков через Rutube. Мы продолжим развивать это направление и расширять предложение за счет новых партнерств и форматов».

Евгений Ильчук, директор по продукту Rutube и Premier, отметил: «Продуктовая стратегия Rutube заключается в том, чтобы превратить массовую видеоплатформу для просмотра UGC-контента в кросс-платформенную площадку, где можно смотреть любой контент — от шортсов до длинных форматов — в высоком качестве и на одном удобном сервисе. В разделе “кино и сериалы” впервые тестируется смешанное предложение горизонтального и вертикального видео, авторского и профессионального контента. Мы формируем новый для российского рынка пользовательский опыт, объединяющий преимущественно несколько видеосервисов в единый продукт».

Суммарная ежемесячная аудитория Rutube превышает 83 млн пользователей, что уже составляет более четверти населения России.