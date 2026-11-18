«МегаФон» расширил зону покрытия в центре Ижевска, обеспечив мобильную связь и интернет для жителей нового жилого комплекса на улице Горького. Благодаря запуску современного телеком-оборудования сотни новоселов получили возможность пользоваться цифровыми сервисами в домах, подъездах и на прилегающей территории. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор применил опережающий подход к развитию инфраструктуры: инженеры установили оборудование еще до завершения строительства части домов. Специалисты спланировали сеть с учетом прогнозируемого роста нагрузки, которая будет увеличиваться по мере заселения, а также приняли во внимание архитектуру комплекса с разной этажностью зданий. Примененное телеком-решение позволит избежать перегрузок и обеспечит высокое качество связи даже в пиковые часы.

Кроме того, внимание уделено местам общего пользования: теперь уверенный сигнал доступен на парковках и спортивных площадках.

«Запуск оборудования в районе улицы Горького обеспечит мобильную связь как для жителей новостроек, так и соседних домов. Наши инженеры учли все нюансы планировки и будущий рост числа абонентов, чтобы создать на этой территории комфортную цифровую среду для горожан. Уже сейчас новосёлы смогут оперативно решать вопросы, касающиеся переезда и обустройства на новом месте, использовать цифровые сервисы для работы и учебы», — сказал директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

С начала года оператор значительно увеличил покрытие в новостройках Ижевска. Уверенный сигнал стал доступен для тысяч новоселов в жилом районе Культбаза, ЖК «Цветочный город» и «Скандинавия».