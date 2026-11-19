Финансовый маркетплейс «Сравни» и сервис ИИ-мониторинга «Киберкошка» IT-Agency выяснили, на какие сайты ссылается искусственный интеллект при формировании ответов о банках и финансовых продуктах. Эксперты проанализировали 2100 ответов семи нейросетей на 100 вопросов о картах, вкладах, кредитах, ипотеке и банковских услугах для бизнеса. Более 43% ответов содержали среди источников хотя бы один финансовый маркетплейс. Об этом CNews сообщили представители «Сравни».

Чаще всего на финансовые маркетплейсы опирается нейросеть «Алиса». Хотя бы одна ссылка на цифровые сервисы встречается не менее чем в 87% ответов, а в вопросах про банковские продукты для физических лиц – примерно в 94%. У зарубежных ИИ-сервисов также высокая доля цитирования финансовых маркетплейсов: у Perplexity она составила 82% ответов, у Grok – в 62%, у Google AI Overview – в 42%. Однако, ChatGPT и DeepSeek чаще ссылаются на сайты банков – в 75% и 62% ответов соответственно. Это значит, что на один и тот же вопрос пользователь может получить разный набор источников в зависимости от того, какой нейросетью он пользуется.

Исследование показало, что целевая аудитория и тематика вопроса также влияют на выбор источника у нейросетей. В вопросах физических лиц про банковские продукты финансовые маркетплейсы и обзоры обгоняют сайты банков в 39,5% всех ссылок против 30,1%. А в запросах бизнеса о расчетном счете, эквайринге и валютных платежах, наоборот, 41,2% ссылок ведут на сайты банков и только 24,6% – на внешние площадки.

По данным «Яндекс Вордстат», самыми популярными запросами за последний месяц среди россиян стали запросы со словами: «кредит банки», их вводили в поисковик более миллиона раз, «банки вклады» и «процент вклада», которые собрали более 800 тыс. запросов каждый, и «дебетовая карта» с поиском около 600 тыс. раз. Пользователи искали лучшие варианты и условия среди финансовых продуктов, а не услуги у конкретных банков.

Подобные материалы можно найти на финансовых маркетплейсах, которые собирают условия разных банков на одной странице, в то время как сайты брендов рассказывают только о собственных продуктах. Именно поэтому цифровые платформы стали основными источниками при формировании ответов ИИ в вопросах «что выбрать».

При этом к рекомендациям ИИ по запросам о «лучших», «самых выгодных» и «самых надежных» продуктах стоит относиться внимательно. Нейросеть может учитывать разные материалы из интернета, но ее ответ не является реальным пользовательским рейтингом. В один ответ могут попадать продуктовые страницы банков, подборки, новости и отзывы, какой вес у каждого из источников, пользователь не видит, а результат запроса зависит от его формулировки. Поэтому окончательный выбор финансового продукта лучше делать, проверив актуальные условия и опираясь на экспертные оценки и опыт реальных клиентов.

«Доверие к финансовым маркетплейсам во многом зависит от информации, которую они предоставляют клиентам. Наша площадка более 17 лет агрегирует финансовые и страховые продукты. Наша главная цель — сделать процесс выбора и оформления финансовых продуктов быстрым и интуитивно понятным, – отметил Магомед Гамзаев, директор по развитию финансовых продуктов «Сравни». – Чтобы предоставить клиентам максимальный объем информации, мы встраиваем интерактивные калькуляторы, которые помогают рассчитывать выгоду или ставки. Формируем рейтинги «Сравни» по компаниям и продуктам, а также размещаем на видных местах реальные отзывы клиентов, что помогает сделать выбор».

«Видимость в ИИ — это уже отдельный канал выбора, и устроен он иначе, чем поиск. Нейросеть не показывает десять ссылок, а сразу собирает короткий список и объясняет, почему в нём именно эти компании. Попасть в этот список можно только через источники, которым система доверяет. В розничных финансовых вопросах это чаще всего «Сравни»тельные подборки и обзоры на маркетплейсах, а не сайты самих компаний. При этом у каждой нейросети свой круг источников, и одна и та же компания может лидировать в одной системе и почти не звучать в другой. Поэтому место в ответе ИИ показывает, насколько последовательно бренд описан в открытых источниках, но не говорит о качестве продукта. Экспертная оценка закрывает именно этот разрыв» — сказала Юлия Величко, эксперт сервиса «Киберкошка» IT-Agency.