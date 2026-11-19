МТС сообщила о расширении действия опции «Глобальный доступ». Теперь беспрепятственно воспользоваться популярными зарубежными онлайн-сервисами, включая ChatGPT и Netflix, возможно практически на любом тарифе МТС. Раньше она была доступна лишь на премиальных тарифах «Топ» и «Топ+».

МТС расширила действие опции «Глобальный доступ», предоставив возможность подключения большинству абонентов оператора. Опция создана на основе уникального решения, запатентованного МТС, и позволяет без VPN и дополнительных приложений воспользоваться популярными зарубежными сервисами, которые не представлены в России, но не запрещены законодательством РФ. Сервис самостоятельно определяет, что пользователь подключается к зарубежному сайту, и предоставляет бесшовный доступ без дополнительных действий со стороны абонента.

МТС запустила «Глобальный доступ» в августе, и интерес к сервису растет. Среди доступных платформ – нейросети ChatGPT и Claude, музыкальный стриминг Spotify, видеосервис Netflix, а также Strava и Ticketmaster. Чаще всего абоненты используют «Глобальный доступ» для работы с ChatGPT и прослушивания музыки в Spotify. В перспективе МТС может увеличить число доступных сервисов.

Подключить «Глобальный доступ» можно в приложении «Мой МТС» или в личном кабинете на сайте мобильного оператора. Услуга работает через мобильный интернет в сети МТС и доступна на большинстве актуальных и архивных тарифов. Стоимость опции составляет 249 руб. в месяц, на тарифах «Топ» и «Топ+» она стоит 0 руб.