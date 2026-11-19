МТС модернизировала телеком-оборудование в поселке Шарлово в Вешкаймском районе, где занимаются добычей и переработкой диатомита. После установки дополнительной телеком-инфраструктуры скорость мобильного интернета увеличилась на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС модернизировали существующее оборудование на улице Строительная. Это позволило равномерно распределить нагрузку на телеком-инфраструктуру и обеспечить стабильную голосовую связь и передачу данных в условиях подключения к сети большого количества абонентов.

Новые скорости мобильного интернета покрыли весь поселок Шарлово, в том числе учреждения социальной сферы: школу, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, библиотеку, дом культуры. Теперь более 1000 сельчан могут пользоваться технологией VoLTE. Она позволяет одновременно разговаривать по смартфону и продолжать интернет-сессию, например, загружать файлы или пользоваться онлайн-сервисами.

Кроме этого, в поселке Шарлово функционирует комбинат, который занимается добычей и переработкой редкого минерального сырья — диатомита, около половины российских запасов которого сосредоточено в Ульяновской области. Продукция предприятия используется в пищевой промышленности, сельском хозяйстве, металлургии и в других сферах.

«Мы провели технические работы и точечно закрыли зоны, где требовалось усиление сети не только для жителей, но и для экономики региона. Шарлово имеет важное значение для бизнеса, связанного с добычей полезных ископаемых. Теперь качественная связь МТС позволит здешним предприятиям применять цифровые технологии для повышения эффективности производства и ускорения процессов», — сказал директор МТС в Ульяновской области Артем Ладьянов.