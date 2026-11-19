В день старта предзагрузки Grand Theft Auto (GTA) VI объем трафика через соединения «МегаФона» с серверами популярных контент-провайдеров вырос на 58% по сравнению со средним показателем октября и на 44% относительно предыдущего дня. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Релиз новой части GTA VI состоялся 19 ноября 2026 г. — это одна из самых ожидаемых игр последних лет. При этом еще 10 ноября 2026 г. игроки, оформившие предзаказ, получили возможность заранее скачать основные крупные игровые файлы на консоль. Такая предзагрузка позволяет открыть игру без долгого скачивания сразу после ее официального выхода.

Высокий показатель сохранился и 11 ноября 2026 г. — в этот день объем трафика через соединения с контент-провайдерами достиг максимума за последние два месяца, превысив значение первого дня предзагрузки на 1,4%. В целом за неделю с 10 по 16 ноября 2026 г. показатель оказался на 22% выше, чем за предыдущие семь дней.

Аналитики «МегаФона» также выяснили, что с 1 по 16 ноября 2026 г. мужчины составили 85% аудитории официального сайта Rockstar Games, разработчика GTA VI. Наибольшую долю аудитории сайта сформировали пользователи 35–44 лет (41%) и 25–34 лет (33%). Таким образом, на возрастную группу от 25 до 44 лет пришлось почти три четверти посетителей. Доля пользователей 18–24 лет составила 9%, а пользователей 45–54 лет — 11%.

Интерес к новой части GTA VI не утихал с момента появления информации о ее разработке в 2022 г. С того момента разработчики подогревали интерес игроков, регулярно публикуя скриншоты и трейлеры игры на своем сайте. Так, 6 мая 2025 г., в день выхода второго трейлера, мобильный трафик на официальном сайте Rockstar Games вырос на 62% относительно среднего значения за всю предыдущую неделю. Уже на следующий день показатель оказался в 5,6 раза выше привычного уровня. Высокая активность сохранялась и в последующие дни: с 6 по 12 мая 2025 г. трафик сайта увеличился более чем вдвое по сравнению с предшествующей неделей.

Внимание к игре росло в 2026 г. по мере приближения даты релиза. После публикации расширенной презентации геймплея игры 28 августа 2026 г. объем трафика на сайте разработчика вырос на 43% по сравнению с предыдущим днем. В день выхода финального трейлера, 15 октября 2026 г., показатель оказался на 31% выше, чем в аналогичный день предыдущей недели.

GTA стала одной из самых известных игровых серий в мире. Отличительная особенность игр — огромный открытый мир, свобода действий для игроков и сюжеты, вдохновленные криминальной жизнью американских городов. Действие шестой части разворачивается в вымышленном штате Леонида, прототипом которого стала Флорида.