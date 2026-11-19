T2, российский оператор мобильной связи, улучшил покрытие на семи ключевых федеральных и региональных трассах Ростовской области. Компания вывела в эфир новые базовые станции и уделила особое внимание трафиковым направлениям, которые связывают между собой города и районы области, а также обеспечивают сообщение с соседними регионами. Водители и пассажиры могут пользоваться стабильным интернетом со скоростью до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщил представитель Т2.

Т2 последовательно развивает сетевую инфраструктуру вдоль важных транспортных направлений Ростовской области. В текущем году оператор модернизировал оборудование на семи автомобильных магистралях, проходящих через регион. Работы позволили повысить качество мобильной связи, скорость интернета и устойчивость сигнала для абонентов.

Одним из приоритетных направлений для T2 стала федеральная трасса М-4 «Дон» – ключевая магистраль, связывающая центральную часть России с югом. Инженеры компании улучшили сеть на нескольких участках в Шахтах и Миллеровском районе. Также инфраструктура была усилена на трассе Р-280 в Мясниковском районе и европейском маршруте E40 в Морозовском районе – они обеспечивают транспортное сообщение между Ростовской областью и соседними регионами.

Технические работы затронули и региональную дорожную сеть. Так, на направлении Ростов-на-Дону – Семикаракорск – Волгодонск оператор улучшил связь на отрезках в Аксайском, Багаевском и Волгодонском районах. Модернизация оборудования на магистралях Ростовского транспортного кольца и автодороге 60К-6 в Аксайском районе позволила повысить качество сигнала на маршрутах, связывающих столицу региона с прилегающими территориями. Кроме того, Т2 улучшил покрытие сети у автодороги 60Р-1, которая соединяет Ростовскую область со Ставропольским краем. Работы прошли на участках этой магистрали в Аксайском, Егорлыкском, Кагальницком и Зерноградском районах.

Развитие сети вдоль автомобильных дорог требует от оператора не только расширения покрытия, но и постоянной работы над устойчивостью инфраструктуры. T2 совершенствует сеть с учетом растущей нагрузки и внешних ограничений, вводимых в целях безопасности. Такой подход позволяет последовательно повышать надежность мобильной связи на транспортных маршрутах разного уровня, поддерживая доступность цифровых сервисов как для жителей региона, так и для его гостей.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2, сказал: «От качества мобильной связи и интернета зависят не только комфорт, но и безопасность людей в дороге. Возможность оперативно связаться с близкими, воспользоваться навигацией или получить необходимую информацию важна как на протяженных маршрутах, так и на тех, которыми местные жители пользуются ежедневно для перемещения из одного населенного пункта в другой. Поэтому мы рассматриваем развитие сети вдоль автомобильных дорог как неотъемлемую часть комплексного подхода по совершенствованию инфраструктуры в регионе. Наша задача – сформировать единую устойчивую цифровую среду, в которой расстояние между населенными пунктами не становится препятствием для доступа к привычным сервисам».