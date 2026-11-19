В мобильном приложении «Госуслуги Дом» появилась возможность подать заявление на переоформление лицевого счета после покупки квартиры. Сервис помогает выбрать нужную управляющую или ресурсоснабжающую организацию, последовательно запрашивает необходимые сведения и формирует заявление. Получить ответ на обращение можно там же. Об этом CNews сообщили представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

После покупки квартиры в квитанциях, например, за воду или электричество могут сохраняться данные прежнего владельца. Для обновления сведений о плательщике нужно обратиться в организации, которые выставляют счета. Поскольку разные услуги могут предоставлять разные компании, важно правильно выбрать адресата. В «Госуслуги Дом» для этого отображаются названия организаций и перечень их услуг.

«Мы развиваем «Госуслуги Дом» с учетом конкретных жизненных ситуаций. После покупки квартиры новому владельцу нужно передать свои данные управляющей и ресурсоснабжающим организациям. Новый сервис позволяет подать заявление на переоформление лицевого счета дистанционно — для этого не потребуется посещать офис организации», — отметил замминистра строительства и ЖКХ России Константин Михайлик.

Чтобы воспользоваться функцией, необходимо открыть раздел «Заявки», нажать «Новая заявка» и в чате с помощником выбрать «Документы» — «Переоформление лицевого счета». Далее приложение предложит выбрать организацию и проверить или заполнить необходимые сведения. Для оформления понадобятся паспортные и контактные данные, сведения о недвижимости и регистрации права собственности. Если по выбранной услуге установлены счетчики, нужно проверить их номера, указать показания и дату снятия.

При необходимости приложение предложит подтвердить согласие на передачу персональных данных выбранной организации. Перед отправкой собственник сможет проверить сформированное заявление.

Обращение рассмотрит организация, которой оно адресовано. Когда поступит ответ, приложение направит уведомление. Посмотреть результат можно в разделе «Заявки».

«Мы сделали подачу заявления пошаговой, чтобы с ней мог разобраться и человек, который впервые покупает квартиру. Подсказки помогают подготовить сведения для выбранной организации, а возможность проверить заявление перед отправкой — убедиться, что данные указаны верно. Так собственник может обратиться за переоформлением лицевого счета, даже если раньше не сталкивался с этой процедурой», — сказал заместитель генерального директора АО «Оператор информационной системы» Александр Кондеев.

Условия использования

Подать заявление на переоформление лицевого счета могут только собственники недвижимости. Пользователи, которым собственник предоставил гостевой доступ к квартире в приложении, могут просматривать квитанции, оплачивать жилищно-коммунальные услуги и передавать показания счетчиков.

Сервис также не предусматривает переоформление лицевых счетов по взносам на капитальный ремонт – по этому вопросу необходимо обратиться непосредственно в организацию, которая начисляет взносы.