МТС обновила покрытие мобильной связи в Новосибирском районе региона. Благодаря этому скорость мобильного интернета на территории горнолыжного комплекса «Ключи» выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС усилили в локации два диапазона LTE: один позволил увеличить скорость мобильного интернета, второй — расширить емкость сети. Благодаря этому одновременно подключаться к сети на высокой скорости в горнолыжном комплексе сможет больше абонентов, чем раньше.

На территории комплекса находятся девять трасс, здесь катаются и любители лыжного и сноуборд-спорта, и регулярно проводятся городские и областные соревнования среди профессионалов и любителей, а также проходят показательные выступления. Летом комплекс работает как база отдыха, рядом расположен вейк-парк для любителей водных видов спорта.

«Несмотря на то, что погода продолжает нас радовать осенним теплом, мы к приходу зимы готовимся заранее. Снежный сезон открывает множество возможностей для активного отдыха. В это время число абонентов в местах зимних развлечений и спортивного досуга традиционно увеличивается в разы. МТС готовит сеть к сезонному росту нагрузки, анализируя ее с помощью Big Data и планомерно повышая качество связи в популярных локациях. Так, ранее мы улучшили нашу связь около Озера Грез для летнего отдыха новосибирцев, а в прошлом году добавили скоростей лыжникам на Ине», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.