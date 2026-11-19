«Точка Банк» запустил автосоздание интернет-магазинов в сервисе для онлайн-продаж «Витрина» (ранее – «Стор»). Продавцы, которые только начинают продавать на собственной площадке, получат готовую первоначальную версию магазина под свою сферу деятельности – с типовыми товарами или услугами, готовым наполнением и возможностью подключить свой домен. Перед публикацией им останется актуализировать ассортимент и цены, а при желании адаптировать оформление под фирменный стиль своего бренда. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

Сложности с запуском остаются одним из барьеров для развития собственных каналов продаж. По данным НАФИ и Союза электронной торговли, 22% опрошенных представителей российского e-commerce относят к недостаткам собственного интернет-магазина трудности с быстрым стартом продаж, а 26% – высокие затраты на ИТ-инфраструктуру. Одновременно 36% называют среди преимуществ возможность лучше доносить ценности бренда, 33% – повышать его узнаваемость.

«Витрина» берет на себя сборку магазина, сокращая количество действий перед запуском продаж. После открытия счета в банке сервис анализирует сферу деятельности клиента и автоматически создает магазин с подходящей структурой, оформлением и примерами товаров или услуг. Предприниматель сразу получает готовую основу, которую проще доработать под свой бизнес, чем собирать сайт с нуля. Такой сценарий помогает сократить путь от намерения запустить собственный канал продаж до публикации сайта в несколько раз.

Вместе с этим, платформа расширила возможности фирменного оформления. С помощью встроенных ИИ-инструментов продавцы могут быстро подготовить описание бизнеса и ассортимента, а также добавить логотип и баннеры, чтобы выделить новинки, акции и сезонные предложения. Тексты и визуальные материалы можно обновлять под текущие маркетинговые задачи.

«Создать интернет-магазин за несколько минут — еще не значит начать продавать. Предпринимателю нужно решить, как представить свой бизнес, оформить сайт и показать товары. Когда начинаешь с пустого экрана, эта задача может надолго отложить запуск. Поэтому в Витрине мы пошли дальше конструктора: автоматически создаем для предпринимателя основу магазина с учетом его сферы деятельности – предлагаем оформление, наполнение и примеры товаров, которые обычно продают в таком бизнесе. Он сразу видит, как может выглядеть его магазин. Доработать готовый магазин проще, чем собирать его с нуля. При этом предприниматель сам решает, каким будет результат. Наша задача — сократить путь от идеи до первых продаж и дать человеку больше времени на развитие бизнеса», – сказал Николай Нафтулин, лидер сервиса «Витрина» в «Точка Банке».

Кроме того, продавцы теперь могут подключить собственный домен – адрес магазина с названием своего бренда. Вместе с логотипом и оформлением он помогает представить магазин как самостоятельную площадку бизнеса и сохранить единый стиль коммуникации с покупателем. Такой адрес можно размещать в рекламе и социальных сетях, на упаковке, визитках и вывесках, направляя покупателей непосредственно в магазин бренда. Предприниматель получает возможность продвигать собственное название и использовать один адрес в разных каналах коммуникации.

«Витрина» также расширила способы доставки: продавцы могут предложить покупателям самовывоз из точки продаж и доставку через СДЭК. С учетом подключенных служб доставки покупателям доступны 22 тыс. ПВЗ по всей России. В ближайший месяц появится возможность подключать курьерскую доставку.

«Витрина» объединяет интернет-магазин, прием платежей и доставку. Предприниматели в ней могут загружать товары через Excel или импортировать карточки с маркетплейсов. Покупателям доступны оплата картой, через СБП или в рассрочку. Сервис формирует чеки и сразу отправляет их покупателям.