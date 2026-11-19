«ВкусВилл» и «Обед.ру» запустили новое решение для корпоративного питания: участники партнёрских B2B-платформ могут оплачивать покупки в магазинах и микромаркетах сети прямо из своего привычного приложения — через QR-код «Обед.ру». К новому сервису уже присоединилась компания «Передовые Платёжные решения» (ППР) – финтех-оператор сервисов для малого, среднего и крупного бизнеса в России. Об этом CNews сообщил представитель «ВкусВилла».

«ВкусВилл» предлагает не отдельный сервис с новым приложением, а встроенный B2B-сценарий: корпоративный бюджет на питание теперь можно использовать в магазинах и микромаркетах сети через привычное приложение партнёрской платформы. Оплата проходит от юридического лица, без открытия новой карты и отдельного приложения. К системе уже подключены не только магазины «ВкусВилл», но и другие кафе и торговые точки, работающие с «Обед.ру». Это расширяет возможности для сотрудников и делает полезное питание ещё доступнее.

Новый инструмент встраивается в мобильное приложение, которым бизнес и сотрудники уже пользуются. Работодателю не нужно заключать отдельный договор с каждым сотрудником или создавать новый процесс. Достаточно одного подключения на уровне платформы-партнёра — и возможность появляется у всех юридических лиц и их персонала.

Администратор со стороны бизнеса включает услугу для сотрудников и настраивает соответствующие лимиты. Далее работник получает уведомление о том, что может оплачивать покупки с корпоративного счёта во «ВкусВилле», приходит в магазин или микромаркет, где на кассе самообслуживания выбирает оплату через «Обед.ру» и сканирует QR-код. Деньги списываются с корпоративного счёта компании, «Обед.ру» выступает процессингом корпоративных обеденных платежей.

Оплата работает во всех магазинах и микромаркетах «ВкусВилла» по России, поэтому использовать данный сервис удобно и в командировках.

«Корпоративное питание перестаёт быть отдельной сложной историей с новым поставщиком и договором. Оно встраивается в уже существующие B2B-платформы, — отметила Марина Фролова, лидер корпоративных продаж ВкусВилла. — Сотрудник тратит корпоративные деньги там, где ему удобно, а работодатель не создаёт новых процессов. Для «ВкусВилла» это ежедневные касания с новой аудиторией».

Компания «Передовые Платёжные решения» (ППР) развивает экосистему сервисов для бизнеса, которую используют уже более 160 тыс. компаний. ППР интегрировала новый инструмент в мобильное приложение своей платформы, и теперь его функционал позволяет оплачивать корпоративные обеды сотрудникам. В сентябре новым сервисом воспользовались сотрудники 95 компаний, в октябре — 120. Средний чек за два месяца составил 1740 руб., а сотрудники более чем 77% компаний возвращались за повторными покупками. Наиболее активными днями для покупок стали пятница и вторник.

«Для клиентов ППР это логичное расширение: они уже доверяют нам управление корпоративными расходами, а теперь могут закрывать и вопросы корпоративного питания, — сказал Алексей Карев, руководитель направления партнёрских программ компании ППР. — Оплата проходит в привычном интерфейсе мобильного приложения ППР, без дополнительных интеграций и обучения сотрудников. Мы видим интерес и планируем развивать направление».