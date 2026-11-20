Банк «Русский Стандарт» узнал у своих клиентов и пользователей социальных сетей отношение к искусственному интеллекту. В текущем году интерес россиян к ИИ переживает взрывной рост: если в начале года 77% хотели обучаться этой теме, то к концу году их доля достигла 82%. А число пользователей, которые доверяют ИИ финансовое планирование выросло более чем в три раза. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский Стандарт».

Из тех новаторов, которые хотят знакомиться с сервисами ИИ ближе, 52% планируют использовать их для активного применения. В начале года их доля была 43%.

И еще 30% хотят изучить ИИ в простом формате (34% в предыдущем периоде). Лишь 18% ответили, что сейчас такое обучение им не актуально (23% ранее).

ИИ уже используют большинство россиян

В рамках опроса пользователи оценили свой уровень знаний в области ИИ. Большинство респондентов ответили, что используют (регулярно или иногда) такие сервисы – 42% (68% в начале года). Еще 40% хотят начать использовать (30% в предыдущем периоде). 12% не используют и не планируют. И лишь 6% затрудняются, либо вообще не понимают, как это работает (2% ранее).

Чаще всего россияне используют ИИ для написания и редактирования различных текстов – 33% респондентов. На втором месте по популярности оказался поиск и анализ данных – 26% участников опроса. На третьем месте – создание идей, здесь к помощи ИИ прибегают еще 15% пользователей. Далее следуют: подготовка презентаций – 13%, работа в чатах – 8%, генерация кода – 5% голосов.

Россияне готовы оплачивать ИИ сервисы и просят помощи в финансовом планировании

Интересно, что для финансового планирования ИИ привлекали в начале года всего лишь 19% из 100% респондентов, а к концу года их доля выросла до рекордных 60%. Они чаще всего спрашивают про стратегии инвестирования средств – 22% (9% ранее), про выгодные условия расчетов – 24% (7%) и кредиты – 14% (3%). И 40% не используют ИИ для участия в решении финансовых вопросов (81% в начале года).

Сильно изменилась ситуация и в части оплаты сервисов ИИ. Если в начале года оплачивать услуги ИИ большинство россиян были еще не готовы – 77% опрошенных, то к концу года их доля уже осталась на уровне 39%.

А 28% тратят на такие сервисы ситуативно, чтобы с его помощью решить какую-то конкретную задачу (11% в начале года). Ежемесячные расходы на ИИ-услуги несут уже 22% респондентов (9% в предыдущем периоде). И еще 11% оплачивают подписку раз в квартал или год (3% ранее).

По данным банка «Русский Стандарт» к концу 2026 г. средний чек платежа за цифровые товары (куда можно отнести в том числе и оплату услуг и сервисов ИИ) в России снизился до 558 руб. с 611 руб. годом ранее. Примечательно, что мужчины чаще женщин оплачивают цифровые товары – на их долю в текущем году приходится 56% платежей, а на женщин – 44%.

«Еще недавно искусственный интеллект был технологией, с которой экспериментировали. Сегодня он становится инструментом, которому начинают доверять финансовые вопросы: почти за год доля таких пользователей среди опрошенных выросла с 19% до 60%. И это, пожалуй, один из наиболее показательных сигналов трансформации потребительского поведения, – сказал советник председателя правления по искусственному интеллекту и инновациям банка «Русский Стандарт» Александр Григорук. – В последние годы финансовая индустрия двигалась к концепции услуг в один клик. Однако искусственный интеллект открывает следующий этап эволюции – сервисы, в которых даже этот клик перестает быть обязательным. Вместо поиска и сравнения предложений клиент сможет сформулировать свою цель, а интеллектуальная система – подобрать оптимальный сценарий и, с его согласия, выполнить необходимые действия. Это меняет и саму логику конкуренции: банкам предстоит бороться не только за внимание клиента, но и за место в интеллектуальной среде, через которую он будет управлять своими финансами. Возможно, главным достижением финансовых технологий станет не сокращение пути клиента до одного клика, а исчезновение необходимости в нем».

Методология: в опросах принимали участие около 2 тыс. респондентов из числа клиентов банка, участников групп в социальных сетях. Также в рамках исследования были изучены все платежи по всем картам банка «Русский Стандарт» в категории «цифровые товары» с начала 2026 г. и за аналогичный период 2025 г.