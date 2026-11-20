АО НКО «Элекснет» запустил elecspay.ru — собственную платформу для покупки цифровых товаров. На ней можно приобрести коды пополнения и подписки более чем для 30 игровых и цифровых сервисов, включая Steam, PlayStation, App Store и ChatGPT. Оплатить покупку можно в рублях через Систему быстрых платежей (СБП). Электронный код поступает на e-mail покупателя после оплаты. Об этом CNews сообщили представители АО НКО «Элекснет».

В каталоге elecspay.ru представлены три категории цифровых товаров: игры и игровые платформы: Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo, Roblox, PUBG и другие сервисы; приложения и подписки: App Store РФ, Google Play, Spotify, Discord; нейросети: ChatGPT, Grok, Higgsfield и Claude.

Для покупки не требуется регистрироваться на сайте. Пользователь выбирает нужный товар и номинал, указывает адрес электронной почты и оплачивает заказ через СБП в приложении своего банка. После подтверждения оплаты электронный код отправляется на указанный e-mail.

Юлия Боланд, главный управляющий директор АО НКО «Элекснет»: «Несмотря на существующие ограничения, спрос на игровые и цифровые сервисы в России сохраняется. При этом оплата многих из них по-прежнему связана с трудностями и требует от пользователей дополнительных действий. Запуская собственную платформу, мы создаем удобный канал продаж, который позволяет приобретать цифровые товары и оплачивать их в рублях через СБП. Наша задача — сделать покупку привычных цифровых сервисов простой и доступной для пользователей».

Никита Егоров, руководитель управления «Платежи и переводы» АО НКО «Элекснет»: «Мы видим, что люди все чаще пользуются игровыми сервисами, цифровыми подписками и нейросетями и хотят оплачивать их просто, быстро и в рублях. На elecspay.ru мы собрали такие предложения в одном месте. Покупателю достаточно выбрать нужный сервис, оплатить покупку через СБП и получить код на электронную почту. Запуск предзаказа GTA VI накануне выхода игры — пример того, как мы реагируем на интерес аудитории и расширяем ассортимент платформы».