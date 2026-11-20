«МегаФон» увеличил территорию покрытия во втором по значимости городе Мурманской области Апатитах. Инженеры оператора модернизировали телеком-оборудование, чтобы около 50 тыс. жителей были обеспечены устойчивым сигналом и стабильной голосовой связью на территории города.

Новое оборудование в Апатитах работает в низкочастотном диапазоне, что даёт большой радиус покрытия сети и отличное проникновение сигнала сквозь толстые стены зданий. Изменения затронули жилые микрорайоны с высокоэтажной застройкой. Сам город расположен в одном из самых живописных мест Кольского полуострова, на пересечении транспортных потоков, окружён с севера Хибинскими горами, а с юга — озером Имандра.

Благодаря проведённому апгрейду сети абоненты получили стабильную работу всех привычных цифровых сервисов и возможность делиться контентом в соцсетях со своими друзьями и близкими независимо от уровня нагрузки в каждой точке.

«Зимой Апатиты привлекательны как удобный и доступный туристический центр для отдыха в Хибинах, предлагающий полярную экзотику, северное сияние и активные развлечения. Снежный сезон здесь длится с ноября по апрель и пользуется большой популярностью у любителей Севера. Поэтому при проведении работ мы сначала определили места с повышенной нагрузкой на сеть, проанализировали потребление мобильного трафика, а затем увеличили емкость сети и модернизировали базовые станции в городе», — отметил Владимир Чуйко, директор «МегаФона» в Мурманской области.