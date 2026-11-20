Инженеры «МегаФона» установили телеком-оборудование вблизи Зарайского кремля — единственной полностью сохранившейся крепости XVI века в Подмосковье. Благодаря развитию сети жители и гости города могут с комфортом пользоваться привычными сервисами, загружать фотографии и совершать видеозвонки на средней скорости 120 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое телеком-оборудование поддерживает технологию MIMO 2×2, которая позволяет одновременно передавать данные по нескольким каналам, увеличивая пропускную способность сети. Благодаря этому базовая станция может обслуживать больше одновременных подключений и поддерживать комфортную скорость мобильного интернета даже в периоды повышенной нагрузки.

По данным аналитиков «МегаФона», чаще всего Зарайск и его достопримечательности, помимо пользователей из столичного региона, посещали жители Рязанской, Тульской и Калужской областей. В пятерку также вошли Липецкая и Тамбовская области. При этом больше всего трафика использовали абоненты из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Зарайский кремль — одна из главных исторических достопримечательностей Подмосковья, которая привлекает туристов из разных регионов страны. При развитии сети мы учитываем дополнительную нагрузку, которая традиционно приходится на туристические локации. Так, с начала года объем мобильного трафика в Зарайске вырос в 1,7 раза, и такая динамика во многом связана с появлением новых базовых станций. Мы продолжаем развивать сеть по всему Подмосковью, чтобы жителям и туристам могли с максимальным комфортом использовать любимые сервисы», — отметил директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Тимур Фахрутдинов.

Зарайский кремль был построен в 1528–1531 гг. по указу Василия III для защиты южных рубежей Московского государства. Сегодня это самый маленький из сохранившихся кремлей России: его площадь составляет около 2,3 гектара. На территории крепости расположены Никольский и Иоанно-Предтеченский соборы, а также музейные экспозиции, посвященные истории и культуре Зарайского края.