«Яндекс — с Алисой AI» и «Яндекс Браузер» теперь предугадывают, какие темы могут заинтересовать пользователя, и подбирают персональные подсказки для общения с нейросетью. Подсказки появляются на стартовом экране и помогают освоить возможности нейросетей, лучше разобраться в знакомых темах и открыть для себя новые. Они предлагают направления для погружения в области, о которых пользователь мог даже не задумываться. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

Персональные ИИ-подсказки также предлагают продолжить изучение вопросов, которыми пользователь интересовался ранее. Например, если ранее он спрашивал по архитектуру старых городов, ему могут предложить узнать, как климат, доступные материалы и образ жизни людей влияли на вид зданий. Достаточно выбрать одну из подсказок под поисковой строкой, и она автоматически отправится в чат, где «Алиса AI» подготовит ответ. Дальше можно задавать уточняющие вопросы и глубже погружаться в тему.

В основе технологии лежит модель, которая помогает определять темы, интересные пользователю, и предлагать подходящий подсказки — со временем набор тем становится шире и разнообразнее. Среди них могут быть как темы, которые остаются актуальными долгое время, например поиск квартиры, так и более краткосрочные задачи — например, выбор подарка. Это позволяет формировать персональные ИИ-подсказки с учётом того, что интересует пользователя, и предлагать наиболее релевантные темы для общения с «Алисой AI».

Персональные ИИ-подсказки доступны пользователям в мобильном приложении «Яндекс — с Алисой AI» и в «Яндекс Браузере» для компьютеров. При желании их можно отключить в настройках.