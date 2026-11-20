Команда российской ИИ-платформы для бизнеса Zdorovyak.com представила обновление, которое берет на себя задачи привычного пакета Microsoft Office. Теперь сервис позволяет автоматизировать создание деловых документов, презентаций, таблиц и интерактивных дашбордов.

Ключевая особенность нового инструмента заключается в простоте взаимодействия и скорости сборки материалов. Пользователю достаточно кратко описать задачу и прикрепить исходный файл, после чего нейросеть самостоятельно сформирует готовое решение.

На данный момент доступны три формата работы:

Документы — быстрая подготовка договоров, актов, счетов, деловых писем и других корпоративных текстов. Готовый материал открывается по прямой ссылке, а при необходимости его можно сохранить в формате PDF.

Презентации — автоматическая сборка страниц выступления в выбранном визуальном стиле на основе краткого описания и загруженных материалов.

Дашборды и таблицы — преобразование файлов CSV и XLSX в наглядные карточки, графики и сводные таблицы. Система сама рассчитывает суммы, средние значения, доли, динамику по датам и разбивку по категориям.

Процесс внесения правок унифицирован для всех форматов: короткая текстовая инструкция мгновенно меняет уже собранный материал, а исходный загруженный файл остается нетронутым. Такой подход избавляет специалистов от ручной верстки и сложной настройки формул.