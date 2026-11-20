HR-tech-компания Skillaz представила «Skillaz Старт» — модуль для управляемого выхода сотрудника на результат в новой роли. Руководитель задает цель и критерии ее достижения, сотрудник видит последовательность шагов, а HR отслеживает прогресс и риски. Решение помогает управлять адаптацией от первых действий до итоговой оценки результата. Об этом CNews сообщил представитель Skillaz.

Продукт создан по итогам масштабного исследования практик адаптации. Методическая команда Skillaz проанализировала опыт более 200 компаний, провела 24 глубинных интервью с руководителями адаптации и развития команд из крупных российских компаний в сферах ритейла, логистики, недвижимости и IT, а также изучила более 40 российских и зарубежных HR-tech-решений.

В июле — августе 2026 г. Skillaz самостоятельно опросил 185 HR-специалистов и руководителей команд. Лишь 21,5% опрошенных HR-специалистов оценили действующий процесс адаптации в своих компаниях как эффективный. Среди проблем участники исследования отмечали недостаточную вовлеченность руководителей, разрозненность инструментов и ручную координацию процесса.

Анализ показал системный разрыв. Компании умеют организовать знакомство новичка с бизнесом, назначить обучение и собрать чек-лист действий, но значительно реже управляют выходом сотрудника на самостоятельную продуктивную работу. Выполненный план сам по себе не отвечает на главный вопрос руководителя: достиг ли человек результата, ради которого его наняли или перевели в новую роль.

В основе «Skillaz Старт» — методология с фокусом на рабочий результат. Руководитель фиксирует цель адаптации, критерии успеха и сроки, а путь к результату раскладывается на последовательные шаги и контрольные точки. Сотрудник понимает, чего от него ждут и как будет оцениваться его прогресс.

Привычные чек-листы сохраняются в отдельном разделе: в них собраны материалы, обучение и обязательные действия для погружения в контекст. Прогресс по этим задачам и по достижению рабочих целей учитывается отдельно.

Сотрудник фиксирует выполнение промежуточных шагов и отправляет результаты на проверку. Руководитель или назначенный им проверяющий подтверждает выполнение либо возвращает результат на доработку. Финальное решение принимает руководитель: цель достигнута, нужно дополнительное время или адаптация завершилась неуспешно. HR видит общую картину по планам, включая статусы, просрочки и возникающие риски.

В платформу заложена методическая база для настройки эффективной адаптации: методический гид, предустановленный каталог типовых целей, готовые сценарии и шаблоны, рекомендации по контрольным точкам и оценке результатов, инструкции для HR и руководителей. Эти инструменты помогают компании выстроить единый подход к адаптации разных команд и ролей.

Встроенный ИИ-помощник помогает руководителю сформулировать цель адаптации и разбить её на промежуточные шаги с учетом роли и ожидаемого результата. Предложенный черновик можно проверить и отредактировать перед публикацией. Сотруднику помощник подсказывает следующие действия и сроки по плану, а руководителю предоставляет сводки о ходе адаптации. Типовые цели можно выбрать из каталога и повторно использовать для новых сотрудников.

Исследование также выявило разрыв ответственности: HR координирует адаптацию, хотя только непосредственный руководитель может определить, какого результата должен достичь новый член команды. В «Skillaz Старт» руководитель задает цель и принимает итоговое решение. Каталог и ИИ-помощник упрощают постановку целей, а проведение контрольных точек и проверку промежуточных результатов можно делегировать назначенному проверяющему.

HR при этом получает данные по всем планам в одном интерфейсе без ручного сбора статусов. Контрольные точки и пульс-опросы позволяют регулярно сверять ожидания, фиксировать договоренности и получать обратную связь от сотрудника.

«Skillaz Старт» автоматически анализирует ход адаптации и ежедневно пересчитывает риски по действующим планам. Среди сигналов — отсутствие прогресса, низкие оценки в пульс-опросах, пропущенные контрольные точки и просроченные обязательные действия. Руководитель или HR также может отметить риск вручную. В системе видны причины рисков и история их изменений.

Это позволяет вовремя уточнить ожидания, скорректировать план или предоставить сотруднику дополнительную поддержку. Для бизнеса раннее выявление проблем может снизить затраты, связанные с неуспешным наймом, ранней текучестью и длительным выходом на продуктивность.

«Skillaz Старт» подходит для внешнего найма, внутреннего перехода, повышения, ротации, стажировок, программ наставничества и возвращения после длительного отсутствия. Для массовых позиций предусмотрены типовые сценарии и цели, для экспертных и руководящих ролей — индивидуальные планы. Единая методология помогает сохранять стандарты адаптации при росте найма, числа подразделений и внутренних переходов.

«Мы начинали не с вопроса, какие функции добавить в существующую адаптацию. Сначала исследовали, почему сам процесс часто не приводит к результату. Выяснилось, что проблема обычно не в отсутствии еще одного курса или чек-листа. Компания не фиксирует ожидаемый результат роли, руководитель подключается слишком поздно, а HR узнаёт о рисках постфактум. Поэтому в «Skillaz Старт» мы связали цель, действия сотрудника, участие руководителя, обратную связь и итоговую оценку в один процесс», — сказала Юлия Жильцова, руководитель продуктового развития Skillaz.