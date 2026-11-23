Завершен основной этап приема заявлений на участие в итоговом сочинении, которое пройдет 2 декабря 2026 г. Написать его необходимо для допуска к экзаменам, в частности — к ЕГЭ. Через «Госуслуги» подано свыше 265 тыс. заявлений — это порядка 90% от общего числа заявлений в 53 регионах, где доступен сервис. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Преимущества сервиса

Экономия времени участников. Подать заявление можно за несколько минут. Данные подтягиваются автоматически, их не нужно вводить вручную.

Снижение административной нагрузки. Порядка 20 тыс. человеко‑часов сэкономили школы и региональные центры обработки информации (РЦОИ) благодаря автоматической передаче сведений.

Кто подавал заявления

99% — дети;

1% — родители.

Дополнительные сроки подачи заявлений

Для выпускников прошлых лет предусмотрены дополнительные сроки участия в итоговом сочинении: 3 февраля и 14 апреля 2027 г. Записаться можно на «Госуслугах».

Подготовка к итоговому сочинению

Для качественной подготовки участникам рекомендованы материалы Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). В них содержатся критерии оценивания и методические рекомендации, позволяющие лучше ориентироваться в требованиях к работе.