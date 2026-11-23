Команда рекламно-аналитического сервиса Gradius запустила «ПромптСтат» — инструмент глубокой аналитики на основе реальных обезличенных запросов и ответов нейросетей. Сервис позволяет исследовать спрос внутри ИИ-платформ, содержание рекомендаций и присутствие брендов в ответах нейровыдачи.

Для российского рекламного рынка продукт открывает дополнительный источник данных о спросе. Бренды получат возможность изучать не только частоту обращений по своей тематике, но и связь между задачей пользователя и рекомендацией ИИ. Такая аналитика поможет определить, где продукт компании уместен, какие вопросы важны потенциальным клиентам и как выстроить продвижение в каналах привлечения.

Помимо базовой аналитики, также доступны более сложные и глубокие исследования. Выводы и инсайты строятся на фактических обезличенных обращениях пользователей, а не на синтетических запросах. Благодаря этому компании могут изучать, как люди реально используют нейросети в повседневной жизни: что хотят узнать, с чем просят помочь и о чём советуются перед принятием решения. Органические упоминания и рекламные показы учитываются раздельно, поэтому присутствие бренда в ответах можно оценивать независимо от рекламных размещений.

«ПромптСтат» также позволяет сравнивать сценарии использования разных моделей и каналов — от Telegram-ботов до веб-сервисов и приложений. Что особенно важно, доступны тематические и углубленные брендовые исследования. В брендовом разделе сервиса можно сравнить присутствие своего бренда и конкурентов в ответах нейросетей и увидеть запросы, где бренд пока не представлен. Эти данные можно использовать при выборе приоритетов для GEO и SEO.

Архитектура хранения и работы с данными в наших сервисах построена принципу Zero-Storage: мы не храним исходные переписки и персональные данные пользователей на своих серверах. Перед анализом и записью данных наша система автоматически обезличивает тексты: алгоритмы маскируют имена, телефоны и другие чувствительные данные, работая только с обезличенной структурой диалога (PII-фильтр). Вся обработка данных происходит на серверах в РФ в соответствии с требованиями применимых к нам ФЗ. В базе платформы сохраняются исключительно агрегированные метрики и аналитические инсайты. Запросы пользователей и ответы моделей объединены в синонимичные анонимизированные группы.

Кирилл Сараев, сооснователь и продакт-лид Gradius, сказал: «Мы начали делать «ПромптСтат» после повторяющегося вопроса от брендов, которые занимаются GEO: под какие запросы нам оптимизироваться? В поиске есть привычная аналитика по ключевым словам, а в ИИ такой опоры пока нет. При этом люди часто дают нейросети намного больше контекста, чем поиску: описывают ситуацию, свои условия и барьеры, иногда проговаривают задачу так, как рассказали бы её человеку. Для нас «ПромптСтат», в первую очередь, про то, чтобы работать не на уровне догадок о том, что могут спросить у ИИ, а иметь четкие представления и статистически значимые данные».