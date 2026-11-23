Лаборатория «Гемотест» — медицинская компания, выполняющая лабораторные исследования — перенесла корпоративные коммуникации на платформу VK WorkSpace, а для хранения данных использует облачную инфраструктуру VK Cloud. Об этом CNews сообщили представители VK.

«Гемотест» ежедневно выполняет сотни тысяч лабораторных исследований для пациентов в более чем 740 городах России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Розничная сеть компании включает свыше 1 870 лабораторных отделений. Сотрудников насчитывается более 6500 человек. Для координации работы такой структуры требовалась надежная коммуникационная платформа, соответствующая российскому законодательству.

Ранее для внутренних коммуникаций компания использовала Microsoft Teams. После перехода на VK WorkSpace отечественная платформа стала основным инструментом общения для практически всех сотрудников «Гемотест» в России и странах Центральной Азии.

«VK WorkSpace — наш ключевой инструмент: через него проходят все внутренние коммуникации компании. Сервис обеспечивает стабильную связь между центральным офисом, лабораторными комплексами и розничной сетью. У розничного бизнеса есть территориальное деление, и каждое подразделение может самостоятельно формировать свои группы, управлять составом участников и ставить задачи. Это обеспечивает стабильное и структурированное взаимодействие между регионами и странами», — отметил руководитель департамента поддержки Лаборатории «Гемотест» Сергей Юрлов.

Для хранения корпоративных данных компания выбрала облачную платформу VK Cloud. Как отметил Сергей Юрлов, решающими факторами стали уровень сервиса и соответствие требованиям российского законодательства, в первую очередь 152-ФЗ — для медицинской компании это принципиально. Переход в VK Cloud занял меньше квартала. Внедрение осуществили специалисты «Гемотест» при поддержке команды VK Cloud.

«Когда у компании тысячи сотрудников в разных городах и странах, главный вызов — сделать цифровую среду единой, но при этом гибкой. VK Tech развивает продукты именно для этого: VK WorkSpace помогает командам общаться и работать вместе, а VK Cloud — надежно хранить и обрабатывать данные. Заказчик получает целостное решение от одного вендора, что особенно важно для медицинских компаний, где безопасность данных является обязательным условием», — сказал руководитель направления сервисов продуктивности VK Tech Петр Щеглов.