Инженеры «МегаФона» запустили новые и модернизировали существующие базовые станции в городе Губкин и Губкинском районе. В результате проведенных работ улучшение параметров связи могут почувствовать более 100 тыс. человек. Об этом CNews сообщил представитель«МегаФона».

«Промышленный центр Белгородчины всегда находится в фокусе нашего внимания. Еще летом мы прокачали связь в Губкине, а с началом осени запустили еще несколько телеком-объектов в близлежащих селах. В общей сложности в Губкинском районе мы построили и модернизировали более 30 объектов. В целом по региону – уже более 200 в этом году. Для нас эти работы выходят далеко за рамки технической модернизации. Для белгородцев надежный сигнал — это комфорт, спокойствие за близких и уверенность в завтрашнем дне», — сказал директор «МегаФона» в Белгородской области Александр Меркушев.

Город, названный в честь российского геолога академика И. М. Губкина, считается неофициальной столицей Курской магнитной аномалии – крупнейшего на Земле железорудного бассейна. Практически каждый второй работающий губкинец трудится на предприятиях горнодобывающей и металлургической отраслей, крупнейшим из которых является Лебединский горно-обогатительный комбинат.

Бывшая деревня Лебеди, которая дала название комбинату, а теперь один из самых современных и густонаселенных микрорайонов города, стал одной из локаций, где связисты провели модернизацию сети. Активация новых частотных диапазонов прошла также на телеком-объектах в центре Губкина: около сквера шахтерской славы, центральной районной больницы, краеведческого музея и филиала Белгородского государственного технологического университета.

Кроме того, инженеры оператора запустили новые базовые станции в нескольких населенных пунктах Губкинского района. Самые крупные из них в посёлке Троицкий и селе Скородное – в общей сложности там проживает почти 10 тыс. человек. Не обошли своим вниманием связисты и небольшое село Строкино с населением всего около 100 человек – инженеры подключили дополнительный низкочастотный диапазон, обеспечивающий повышенный радиус действия и устойчивое покрытие. После проведенных работ связь стала надёжнее.