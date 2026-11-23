Компания «Моя смена» (входит в ГК Verme) провела ребрендинг одноименной цифровой платформы для поиска и выбора смен рядом с домом. Она получила новый фирменный стиль, логотип и обновленный сайт. Обновление приурочено к шестилетию платформы и подчеркивает изменения в аудитории, ее потребностях и подходе компании к организации подработки. Об этом CNews сообщили представители ГК Verme.

Идея обновленного бренда звучит как «Подработка, где все понятно с первого дня». Новое позиционирование строится на ценностях понятности, надежности, человечности и поддержки. На практике это означает, что человек заранее понимает условия смены и порядок действий, а при возникновении вопросов может получить помощь. Заказчикам такой подход дает более подготовленных исполнителей и выстроенные процессы работы с временным персоналом.

Новый визуальный облик развивает ту же идею. В основу фирменного стиля лег образ выделения маркером — привычного способа обратить внимание на самое важное среди большого объема информации.

При обновлении фирменного стиля компания сохранила фиолетовый цвет как один из ключевых элементов узнаваемости, а визуальную систему дополнила новыми оттенками и графическими приемами. Для коммуникации с бизнесом предусмотрена более сдержанная цветовая палитра.

Ребрендинг стал итогом шести лет развития. «Моя смена» появилась в ноябре 2020 г. как сервис, который соединяет исполнителей и заказчиков. За это время пользователи выполнили более 5 млн смен в 76 регионах России, а самыми востребованными направлениями стали услуги в торговом зале (более 3,5 млн смен), погрузо-разгрузочные услуги (почти 580 тыс. смен) и сборка заказов (около 390 тыс.). Платформа развивает партнерство с hh.ru в области доступной и понятной подработки, а в конце августа 2026 г. прошла проверку экспертного совета ФНС России и вошла в число площадок, готовых работать в рамках эксперимента по повышению прозрачности рынка предоставления персонала.

Изменения претерпела аудитория платформы. С июля по октябрь 2026 г. по сравнению с тем же периодом 2025 г. число исполнителей, выходивших на смены, выросло на 50%, а их медианный возраст снизился с 31 до 25 лет. При этом три из четырех смен сейчас проходят за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Год к году число исполнителей в регионах выросло на 49%, тогда как в двух столицах и их областях — на 36%.

Для многих пользователей подработка перестала быть только способом получить разовый дополнительный доход. По данным опроса «Моей смены», для 43% респондентов смены стали основным источником заработка, еще для 37% — дополнительным, а для 19% — временным решением.

Исследования показали, что первоначальный выбор платформы и желание возвращаться на нее связаны с разными ожиданиями. При выборе сервиса пользователи в первую очередь обращают внимание на выплаты без задержек (75%), близость к дому (59%) и высокую оплату (51%). Возвращаются же чаще всего из-за понятности и предсказуемости условий (44%), доверия к платформе (41%) и удачной первой смены (35%). То есть помимо выбора подходящей смены, пользователям важно быть уверенными, что условия смены совпадут с обещанными, а при сложностях им подскажут и помогут.

«Ребрендинг стал новым этапом развития нашей платформы. Рынок внешнего персонала переживает фундаментальные изменения, которым мы стремимся соответствовать. Одновременно важно повышать прозрачность всех процессов. Когда подработка становится основным источником дохода, неточность в условиях или задержка оплаты значат для человека гораздо больше, чем при разовом выходе на смену. Для бизнес-заказчиков это не менее важно: исполнитель, который заранее знает условия и уверен в оплате, охотнее возвращается на смены, а компании проще планировать внешний персонал», – сказал генеральный директор «Моей смены» Николай Гальянов.