МТС сообщила о разработке pLTE/p5G-Light — первого решения на российском рынке для быстрого развертывания компактных частных сетей с поддержкой LTE и 5G. Разработка ориентирована на корпоративных заказчиков и позволяет воспользоваться преимуществами частных сетей LTE/5G там, где необходимо надежное беспроводное подключение оборудования, роботов и IoT-устройств, с существенно более низким порогом входа и сроком запуска.

Основная часть внедрений частных сетей в бизнесе приходится на нефтегазовую промышленность, добычу ископаемых и другие отрасли с большими территориями и сложной инфраструктурой. pLTE/p5G-light рассчитан на компании из сферы транспорта, логистики, производства, ритейла, медиа и других отраслей. Они зачастую сталкиваются с ограничениями Wi-Fi при цифровизации площадок или с высокой стоимостью масштабных Wi-Fi-инсталляций, но пока не готовы инвестировать в полноценную промышленную частную сеть.

«Мы видим запрос на более простой и доступный способ внедрения частных мобильных сетей. Предприятию не всегда нужна сложная инфраструктура операторского класса — зачастую достаточно обеспечить надежную связь для нескольких сотен устройств на конкретной площадке. Решение pLTE/p5G из коробки позволяет решить эту задачу быстрее и с меньшими требованиями к инфраструктуре при сохранении преимуществ LTE и 5G», — отметил Павел Подколзин, директор департамента управления комплексными проектами МТС.

Уникальность решения — в одновременной поддержке 4G LTE и 5G в одной инсталляции. Оно рассчитано на подключение порядка 200–500 устройств и пропускную способность до 10–20 Гбит/с в зависимости от конфигурации. Ядро может запускаться на минимальном наборе аппаратных ресурсов или в виртуальной среде, что позволяет создавать компактные сети на открытых территориях и в помещениях.

Решение подходит для подключения роботов, мобильной техники, терминалов, промышленных датчиков, камер и других беспроводных устройств. Оно работает как вновь возводимыми базовыми станциями LTE/5G, так и в архитектурах совместного использования ранее построенной радиоинфраструктуры.

Продукт разработан и поддерживается внутренней командой разработки МТС, совместим с комплектами базовых станций LTE/5G и абонентского оборудования, поставляемыми компанией. В следующей версии продукта МТС планирует развитие функциональности с учетом требований к использованию решений на объектах критической информационной инфраструктуры.

Запуск решения pLTE/p5G-Light расширяет линейку решений МТС для частных мобильных сетей и формирует сегмент Private LTE/5G Light — компактных сетей для компаний, которым уже недостаточно возможностей Wi-Fi, но не требуется сложная инфраструктура промышленного класса.

Решение входит в «МТС КорпТех» — единый бренд B2B-решений МТС для крупного бизнеса. Включает в себя связь, облачные решения, кибербезопасность, промышленный IoT, искусственный интеллект, роботизацию, частные сети pLTE/5G и отраслевые платформы, позволяющие заказчику работать с одним технологическим партнером на всех этапах цифровой трансформации