Рекламодатели «Яндекса» смогут сократить путь клиентов от показа объявления до совершения покупки. В «Директе» можно запустить продвижение товарных объявлений в «Поиске», в которых оформление заказа начинается по нажатию на «Купить» прямо в объявлении. Раньше заказать товар или услугу из рекламы можно было только после перехода на сайт продавца. Теперь при желании можно перейти сразу к оформлению корзины. В органической выдаче «Поиска» пользователи уже могли оформлять так заказы, а теперь эта возможность доступна и в рекламе. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Бизнесам это позволяет работать с клиентами в момент пикового интереса: оформление заказа происходит сразу. При клике по кнопке «Купить» откроется страница оформления заказа — универсальный чекаут. Пользователю не нужно регистрироваться и заполнять информацию о себе: контактные данные автоматически подтягиваются из аккаунта в «Яндекс ID». Система перенаправит пользователя в предзаполненную форму с данными для доставки, ПВЗ, платежной информацией и с возможностью оформить рассрочку. Пользовательские данные, включая банковские карты, защищены в «Яндекс ID».

Сейчас кнопка «Купить» будет отображаться в объявлениях в Товарной галерее «Поиска», в будущем станет доступна и при продвижении на других местах показа. Новый формат объявлений доступен в «Директе» при продвижении интернет-магазинов, у которых настроен универсальный чекаут.