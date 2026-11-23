Сервис распознавания речи «1С-Рарус:Эхо» включен в реестр российского ПО (запись №35811 от 27 октября 2026 г.). Заказчики могут учитывать этот статус при выборе сервиса, в том числе при требовании использовать ПО из реестра Минцифры. Об этом CNews сообщил представитель «1С-Рарус».

«1С-Рарус» представил «1С-Рарус:Эхо» в мае 2025 г. Сервис переводит записи звонков, встреч и интервью в текст и позволяет работать с расшифровками прямо в программах «1С» — без установки дополнительного ПО и переключения между приложениями. В ноябре того же года сервис получил статус «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». «Эхо» обрабатывает аудиоданные только на серверах в России и соответствует требованиям закона №152-ФЗ «О персональных данных».

Чаще всего «Эхо» используют отделы продаж или подразделения поддержки клиентов для расшифровки звонков и руководители для подготовки протоколов встреч.

Также сервис помогает решать задачи в специализированных тиражных решениях 1С:

В решениях линейки «1С:CRM», включая модуль CRM для «1С:ERP» и «1С:Комплексной автоматизации», — переводить записи телефонных разговоров в текст через модуль «1С-Рарус:Интеграция с телефонией (СофтФон)». В ближайших обновлениях пользователи смогут задавать условия отбора звонков для автоматической расшифровки и получать текст и краткое содержание разговора прямо в карточке звонка.

В «Альфа-Авто» — заполнять отдельные поля документов с помощью голосового ввода, в том числе рекомендации в заказ-наряде, цель и результат контакта с клиентом.

Готовится к выпуску расшифровка клиентских звонков через «1С-Рарус:Интеграция с телефонией(СофтФон)».

Для нестандартных задач обработку можно адаптировать: открытый код позволяет добавить интеграции, изменить интерфейс или подключить распознавание речи в нетиповой конфигурации.

Анзор Балкаров, руководитель лаборатории ИИ «1С-Рарус», сказал: «С момента запуска "Эхо" обработал более 2 млн минут записей звонков и встреч. За последние 12 месяцев сервисом воспользовались свыше 2 тыс. пользователей. Распознавание речи становится частью регулярных бизнес-процессов. При этом запросы пользователей изменились: теперь им нужна не просто расшифровка, а готовый результат — резюме звонка в карточке клиента, протокол встречи, оценка работы менеджера. Поэтому мы расширяем интеграции с программами «1С», автоматизируем обработку звонков и развиваем речевую аналитику. Итоги звонков, совещаний и встреч должны сразу попадать в учетную систему и работать на бизнес».