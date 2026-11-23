UserGate Factor предупреждает: с началом отопительного сезона злоумышленники активизировали схему с поддельными чатами в мессенджерах, где представляются сотрудниками энергосбытовых компаний. Теперь вместо обещания вернуть переплату жертвам угрожают начислением платежей по повышенному тарифу, если данные не будут предоставлены немедленно. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

По данным компании, схема работает следующим образом: жертве приходит приглашение в чат, оформленный в стиле энергосбытовой компании, с логотипом и названием поставщика услуг. Внутри группы находятся подставные участники, которые имитируют обсуждение квитанций и лицевых счетов. Затем «представитель компании» требует от нового участника предоставить персональные данные для перерасчета, угрожая в противном случае начислением платежей по повышенному тарифу.

«Раньше мошенники предлагали вернуть переплату или оформить субсидию, теперь перешли к угрозам. Человек получает квитанцию за отопление, видит незнакомую сумму и готов хвататься за любое объяснение. Мошенники ставят срок, пугают повышенным тарифом, показывают “соседей”, которые уже все сделали», — сказал архитектор информационной безопасности UserGate Factor Дмитрий Овчинников.

По его словам, получив первичные данные, злоумышленники могут выманить код подтверждения для доступа к аккаунту в мессенджере или к учетной записи на портале «Госуслуги». В отдельных случаях начинается шантаж — человеку говорят, что он якобы перевел деньги в рамках незаконной схемы, и требуют описать все наличные средства.

В UserGate Factor отметили, что только за октябрь схемы с поддельными ЖКУ‑чатами возникали в Новосибирской, Саратовской, Волгоградской и Оренбургской областях. В компании прогнозируют, что пик активности мошенников придется на ноябрь — период массовых начислений за первый месяц отопительного сезона.

«Ни одна легитимная компания не требует персональных данных через общий чат и не пугает клиентов повышением тарифов в переписке с незнакомцами. Искусственная срочность и угрозы — главные маркеры мошенничества», — сказал Овчинников.

Специалисты рекомендуют проверять информацию о начислениях только через официальные каналы — личный кабинет поставщика услуг или телефон горячей линии из квитанции, а также не сообщать коды из SMS и не переходить по ссылкам для «подтверждения данных».