Финансовый маркетплейс «Финсделка» завершил пилотное промышленное тестирование сервиса удаленной биометрической идентификации и готов к полноценному запуску услуги для микрофинансовых организаций. Решение «Финсделки» предполагает несколько сценариев проведения удаленной идентификации заемщиков по биометрическим данным для выдачи займов онлайн. Каждый из них был проверен в реальных условиях для испытания работоспособности сервиса и идентификации слабых мест и возможностей для улучшения клиентского пути. Об этом CNews сообщили представители финансового маркетплейса «Финсделка».

«Уже сейчас на сайте действует витрина микрозаймов, на которую вот-вот добавятся предложения первых партнеров маркетплейса, а сервис удаленной биометрической идентификации с несколькими сценариями — как для web-версий сайтов компаний, так и для мобильных приложений, — проверен “на бою”. В ближайших планах развития платформы — реализация технически более сложного, но востребованного среди финансовых компаний сценария с использованием SDK для обеспечения бесшовной проверки клиентов в рамках приложения партнера, а также завершение перехода с двух биометрических модальностей на одну для упрощения процесса проверки. В начале следующего года запустим услугу “полной сделки”, в рамках которой модуль удаленной биометрической идентификации также будет применяться. Такой комплексный подход к развитию предложений маркетплейса “Финсделка” позволит существенно расширить возможности сотрудничества между платформой и компаниями микрофинансовой отрасли», — сказала директор по развитию платформы Анастасия Головчан.