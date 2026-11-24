Половина потребителей хотя бы раз отказалась от обращения в компанию, хотя была заинтересована в товаре или услуге. Чаще всего людей останавливали неудобный способ связи, необходимость звонить или долго искать контакты. Почти треть после того, как компания не отвечает на обращение, просто уходят к конкурентам. К таким выводам пришли эксперты edna, проведя исследование1 отношения россиян к коммуникации с бизнесом. Об этом CNews сообщили представители edna.

Что мешает клиентам начать диалог

Самая частая причина, по которой потребители отказываются от первого обращения в компанию, — ограничение способов связи или дополнительные условия для коммуникации. Речь идет о так называемых нулевых обращениях — ситуациях, когда человек хочет получить консультацию, купить товар или услугу, но не начинает диалог. Каждый второй (51%) не будет обращаться, если для этого нужно самому звонить, создавать личный кабинет, скачивать приложение или если писать в компанию можно только по почте или через чат на сайте. Каждый шестой (16%) отказывается от обращения, если во время звонка слышит предупреждение о долгом ожидании или не понимает, сколько придется ждать ответа.

Для каждого десятого проблемой становится долгий поиск контактов на сайте. Если на это приходится тратить слишком много времени, человек может отказаться от обращения. Почти половина участников опроса (47%) готовы тратить на поиск контактов не более минуты. Четверть согласна искать контакты от одной до пяти минут. Еще 28% будут искать дольше — но только если у них есть свободное время и товар или услуга действительно нужны.

По словам 31% опрошенных, ситуации, когда не получается наладить общение, возникают с разными компаниями, независимо от отраслей. Чаще всего клиенты сталкиваются со сложностями при обращении в интернет-магазины и службы доставки еды. Об этом сказали по 16% опрошенных. Еще 15% не могли связаться с девелоперами и застройщиками, 13% — с операторами мобильной связи, 12% — с ветеринарными клиниками или коммерческими медицинскими центрами. Реже возникают сложности при обращении в государственные органы или ведомства (7%), страховые компании (5%) и финансовые организации (1%).

«Несостоявшиеся обращения не попадают в статистику и часто не учитываются бизнесом. При этом они несут для компании финансовые последствия, так как она теряет потенциальных клиентов. Поэтому бизнесу важно снизить порог входа в диалог: дать пользователям возможность выбора удобного канала связи, разместить на видном месте контактные данные. Также важно обеспечить бесшовную коммуникацию, сохранять всю историю взаимодействия в одном окне, независимо от того, через какие каналы ведется общение. Клиент может начать общение в мессенджере, продолжить его в соцсетях, а финальные договоренности обсудить по телефону. При этом любой менеджер, подключившийся к диалогу, видит контекст обращения», — сказал бизнес-партнер чат-центра edna Александр Закордонец.

Самые популярные способы связи с компаниями — мессенджеры и телефонные звонки. Об этом сказали 26 и 25% опрошенных соответственно. Еще 18% готовы пользоваться формой обратной связи или чатом на сайте. Чуть меньше (17%) выбирают электронную почту. Каждый десятый пользуется личным кабинетом. Социальные сети считают удобными только 5% опрошенных.

Когда бизнес теряет повторные обращения

Из-за проблем с коммуникацией бизнес часто теряет клиентов. Практически треть (31%) хотели отменить услугу или подписку, решить проблему с некорректным списанием. Еще 14% несостоявшихся обращений связаны с желанием вернуть или обменять товар, каждое десятое — с намерением узнать статус заказа или доставки. Реже всего люди отказываются от обращения в компанию, если нужно подать жалобу (4%).

Однако если компания игнорирует обращение, люди чаще пытаются добиться ответа. Так, 37% участников опроса рассказали, что в такой ситуации пишут жалобы и негативные отзывы, обращаются к руководству или звонят с другого номера, чтобы связаться с менеджером. Треть (33%) ждет ответа столько, сколько потребуется, или пытается наладить другой канал связи с компанией. Больше четверти (27%) уходят к конкурентам. Только 3% готовы оставить вопрос нерешенным.

«Бизнес теряет клиентов не только на “нулевом этапе”, но и в том случае, если поддержка работает плохо или компания игнорирует обращение. Поэтому важно наладить работу не только с первичными обращениями, но и с действующими клиентами во всех цифровых каналах. Также важно контролировать качество общения менеджеров поддержки с клиентами: анализировать скорость ответов, диалоги менеджеров. Это поможет выявить проблемы в работе команды и даст материал для обучения персонала», — сказал эксперт.

Исследование показывает: человек может не обратиться в компанию еще до первого разговора, если до поддержки слишком сложно добраться. Если диалог начался, клиенту важно быстро получить ответ и не объяснять проблему заново. Чем меньше лишних шагов и чем больше понятных каналов связи, тем меньше потерянных обращений.

1 Опрос проводился в октябре 2026 г., в нем приняли участие 1,45 тыс. россиян — мужчины и женщины из разных регионов России.