Mail обновил дизайн и навигацию веб-версии: теперь сервисы экосистемы собраны в едином боковом меню. Обновление упростит и сделает более быстрой одновременную работу с несколькими инструментами и сократит время на переход между задачами. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Новая навигационная панель объединяет сразу шесть продуктов, включая сервисы для продуктивности: «Почту», «Облако», «Документы», «Календарь», «Звонки», а также «Главную». Пользователи могут быстро переключаться между ними, сохраняя привычный рабочий контекст. Например, после получения письма открыть нужный документ, перейти к календарю или организовать звонок. Также в боковом меню появилась возможность управления подпиской Mail Space. Теперь посмотреть детали подписки и информацию о тарифе можно без перехода в «Облако Mail». В разделе «Проекты» собраны другие сервисы VK.

Такой подход отвечает на распространенную особенность цифрового поведения: пользователи регулярно решают несколько взаимосвязанных задач в течение одного рабочего процесса.

«Новая навигация появилась как ответ на один из самых востребованных сценариев — возможность бесшовной работы между сервисами одной экосистемы. При обновлении интерфейса мы учли запрос на скорость перехода и освободили больше пространства для работы с рабочим и личным контентом. Управлять подпиской теперь стало проще — без перехода внутри Облака Mail», — сказал руководитель продуктового направления «Почты Mail» Руслан Арзуманов.