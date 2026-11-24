МТС запустила 5G в Республике Северная Осетия-Алания в диапазоне 2100 МГц на действующих частотах LTE. Новый стандарт связи стал доступен в отдельных районах Владикавказа, а также селах Пригородного района. Регион стал первым среди республик Северного Кавказа, где заработала сеть пятого поколения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На данный момент в регионе работают 10 локаций, где можно пользоваться новой сетью. Половина из них сосредоточены в столице республике – Владикавказе. Охвачена значительная часть центра в районе проспекта Коста, стадион ФК «Алания», частный сектор на окраинах Владикавказа. Остальные объекты связи расположены в Пригородном районе республики. В частности, в селах Камбилеевское, Михайловское, Октябрьское.

МТС начала поэтапное развертывание 5G на частотах LTE 2100 МГц в зонах максимальной активности абонентов на принципе технологической нейтральности. Это позволяет задействовать один частотный ресурс одновременно для сетей четвертого и пятого поколений, наращивая покрытие 5G без строительства отдельной инфраструктуры.

«Переход в следующий стандарт поколения связи – это всегда важное событие для цифровой инфраструктуры всего региона. Современный стандарт закладывает своего рода фундамент для новых бизнес-моделей, цифровых сервисов, которые раньше были технически невозможны или экономически невыгодны. Мы не просто улучшаем связь: мы создаем среду, где бизнес может тестировать новые продукты, а обычные абоненты со временем получат качество связи принципиально другого уровня», – отметил директор МТС в Республике Северная Осетия-Алания Артур Караев.

Ранее Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) разрешила операторам запускать сеть 5G частотах, выделенных под 4G, и на уже имеющемся оборудовании. С 2027 г. предусмотрен поэтапный переход на отечественные базовые станции, который должен завершиться к концу 2031 г.