МТС сообщила о запуске продаж виртуальной карты зарубежного банка с возможностью пополнения. С ее помощью можно комфортно оплачивать популярные сервисы для работы и путешествий, а также платить офлайн за товары и услуги за границей.

Чтобы оформить карту, пользователю нужно зайти на главную страницу сервиса МТС Оплата и открыть раздел «Зарубежные сервисы», далее выбрать «Зарубежные карты» и тип карты «Виртуальная». На следующем шаге – «Пополняемая зарубежная карта» и нажать «Оформить». Ее выпуск займет не более пяти минут после заполнения данных. Карта оформляется сроком на три года, ее обслуживание бесплатно.

После оформления карты пользователям будет доступен полноценный личный кабинет с возможностью отслеживать баланс, пополнять денежные средства, отслеживать историю операций и блокировать/разблокировать карту.

Пополнить баланс можно через СБП и с любой карты РФ. При пополнении рублями происходит автоматическая конвертация в валюту карты. Комиссия за пополнение, а также за успешные и отмененные транзакции не взимается.

Карта привязывается к наиболее популярным мобильным кошелькам и поддерживает технологию 3D Secure, которая обеспечивает дополнительную безопасность при онлайн-платежах.

«Ранее мы уже предлагали пользователям возможность покупки предоплаченной карты зарубежного банка, но теперь можно выбрать вариант с возможностью пополнения. Для людей, которые часто путешествуют или активно пользуются подписками на зарубежные сервисы, пополняемая карта – это наиболее комфортный платежный инструмент. Она позволяет сохранять доступ к привычным нейросетям, игровым платформам и стриминговым сервисам, а также бронированию отелей и аренде авто, пополняя баланс в любой удобный момент», – отметил руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.