Новые цифровые возможности открылись для жителей Буринской дачи в Зиминском районе Приангарья. Специалисты «МегаФона» установили в поселении новое оборудование связи, в результате чего выросли скорости мобильного интернета и качество телефонных звонков. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Ранее телекоммуникационное покрытие на участке обеспечивалось станциями из Саянска и соседних поселений. Теперь собственное оборудование позволяет местным жителям на высоких скоростях пользоваться цифровыми государственными услугами, общаться в мессенджерах, листать соцсети, оформлять онлайн-заказы, обмениваться файлами или смотреть контент на стримингах.

«Буринская дача – участок под Саянском, где живут меньше 300 человек. Однако небольшое население не означает, что качество телеком-услуг для местных жителей не должно соответствовать высоким стандартам. Мы стремимся обеспечить села и поселки такими же интернет-скоростями и стабильностью во время голосовых вызовов как в городской среде. Установленная базовая станция обладает оптимальным сочетанием частотных диапазонов и предоставляет скорости передачи данных до 75 Мбит/с», – сказал Дмитрий Бобков, директор «МегаФона» в Иркутской области.

Также в Зиминском районе провели модернизацию оборудования в Нижнечиркине, Батаме и Кимильтее. Техническая служба оператора активировала дополнительные мощности и перевела ряд частот прежних поколений в 4G, что привело к увеличению скоростей загрузки интернет-страниц, а также повышению дальности и стабильности сигнала базовых станций.