«Х5 Медиа» представил новый промоблок «Не забудьте купить» на кассах самообслуживания (КСО). С его помощью поставщики могут напомнить покупателям о товарах из прикассовой зоны прямо в момент оплаты. Новый формат доступен на 76 тыс. устройств в «Пятерочке» и «Перекрестке» по всей стране. Об этом CNews сообщили представители Х5.

Формат «Не забудьте купить» ориентирован на поставщиков Х5, чьи товары преимущественно представлены в прикассовой зоне. Его задача — помочь бренду донести сообщение до покупателя в тот момент, когда он находится ближе всего к покупке, но может забыть взять товары из прикассовой зоны. Рекламный блок появляется на КСО в момент, когда человек начинает сканировать товары. Он отображается сразу после последней добавленной позиции и остается на экране до перехода к оплате. Для такого продвижения лучше всего подойдут шоколадки, снеки, жвачка и другие товары импульсного спроса, которые расположены на промостойке рядом с кассой или на соседнем стеллаже: их можно добавить в корзину, не меняя привычный путь клиента в магазине. Формат позволяет размещать как статичные креативы, так и анимацию.

«Экран КСО — зона максимальной вовлеченности покупателя. Не отвлекая его от оплаты продуктов в корзине, мы показываем предложение, способное побудить к спонтанной покупке. Так рекламодатель получает прямой контакт с покупателем в точке принятия решения без конкуренции за внимание в торговом зале, с ростом среднего чека и дополнительными продажами рекламируемых товаров. По итогам тестирования формата в магазинах торговой сети «Пятёрочка», где его демонстрировали покупателям, метрики продаж выросли по сравнению с магазинами без него. В частности, продажи рекламируемых товаров увеличились на 7,1%, а количество чеков с рекламируемыми товарами — на 6,9%», — сказал Максим Карпов, руководитель офлайн-продуктов «Х5 Медиа».