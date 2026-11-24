Онлайн-школа OnStudy, работающая по государственной образовательной лицензии, с 4 ноября 2026 г. проводит вебинары и интенсивы на собственной платформе эфиров — efir.onstudy.org. Об этом CNews сообщили представители OnStudy.

Раньше школа арендовала сторонний сервис вебинаров. Платформу собрал основатель школы Сергей Диденко с помощью ИИ-помощника для разработки Claude Code — без штатной команды программистов.

Бесплатные эфиры школы проходят каждый день в 19:00 по Москве; запись остается у участника. В расписании — разборы и интенсивы по продажам, ИИ и Claude, маркетингу, Excel и дизайну интерьера.

Платформа эфиров — часть инфраструктуры, которую школа с июня 2026 г. строит сама: в октябре 2026 г. заработал собственный чат для учеников, также созданы ИИ-ассистент по лекциям, ИИ-консультант для менеджеров в «Битрикс24» и вход в приложение по QR-коду.

Опыт создания собственной инфраструктуры школа превратила в учебные программы: практикум «Claude Code для бизнеса» (шесть недель) и бесплатный мини-курс «Claude Code: профессия будущего, которая нужна уже сегодня» (четыре урока по 10–15 минут).