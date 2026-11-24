По данным «Золотого Яблока», в сезон распродаж, особенно 11.11 и к «черной пятнице», в поддержку ретейлера поступает по 40-60 обращений в день о возможном мошенничестве, которое прикрывается символикой магазина, чтобы вытянуть из пользователей данные или деньги. Еще больше команда защиты от цифровых рисков выявляет и фиксирует проактивно. Об этом CNews сообщили представители «Золотого Яблока».

Чаще всего пользователей пытаются обмануть с помощью фальшивых онлайн-рулеток, пиньят, розыгрышей, беспроигрышных лотерей на сайтах-клонах, а также обещая начислить бонусы или бьютисы за подписки на чужие каналы. Специалисты службы безопасности ретейлера рассказывают, как работают мошенники и как не попасться на их удочку.

Еще в октябре 2026 г. покупатели ежедневно направляли в среднем 20 обращений на разного рода мошенничество под видом «Золотого Яблока». В ноябре 2026 г. поток жалоб вырос в два-три раза. Аналогичная ситуация наблюдалась летом. Во второй половине июля 2026 г. покупатели сообщали о подозрительных сайтах, предложениях и звонках от имени «Золотого Яблока» в среднем 11 раз в день, в августе 2026 г. этот показатель возрос до 32 раз. Максимум пришелся на 13 августа 2026 г.: за один день специалисты получили 143 обращения по разным схемам. Всего с июля по октябрь 2026 г. в поддержку поступило 1,9 тыс. обращений от покупателей с подозрением на мошенничество. В 1,3 тыс. из них специалисты выявили признаки обмана. Почти половина этой группы (48%) пришлась на розыгрыши, поддельные акции и предложения людей, выдававших себя за промоутеров сети.

Чаще всего покупатели сообщали о фальшивом розыгрыше: на сайте с логотипом «Золотого Яблока» посетителю предлагали бесплатно прокрутить виртуальное колесо призов, а после «выигрыша» требовали деньги за получение приза. С этой схемой были связаны 543 обращения – около 40% тех, в которых специалисты выявили признаки мошенничества.

Специалисты службы кибербезопасности прошли розыгрыш под видом покупателей и изучили код страницы. В проверенной версии игры на третьей, последней попытке участнику выпадал приз в 300 тыс. руб. – результат был задан заранее. В чате рядом с колесом другие «победители» якобы в реальном времени подтверждали, что получили деньги. Все 60 сообщений вместе с именами и аватарами были заранее записаны в коде страницы.

Когда участник вводил номер карты «для зачисления выигрыша», страница сохраняла его в браузере и показывала на следующем экране рядом с суммой приза. Затем участнику предлагали перевести 2 тыс. руб. «пошлины». В ходе одной проверки команда обнаружила пять адресов с копиями розыгрыша. «Поддельный розыгрыш – тиражируемый инструмент: одна и та же страница появляется сразу на нескольких адресах. Поэтому, получив обращение, мы проверяем не только присланную ссылку, но и ее копии», – отметили в «Золотом Яблоке».

В прошлый сезон распродаж команда расследовала другую схему. Мошенники писали в личные сообщения покупателям, которые писали о проблемах с заказами в официальном Telegram-чате «Золотого Яблока», и от имени поддержки предлагали скидку в качестве компенсации.

Чтобы проверить схему, сотрудница службы безопасности написала в чат жалобу на проблему с оплатой. Мошенник предложил скидку 10% и попросил ссылку на корзину. Через несколько минут он прислал фишинговую страницу оформления заказа: те же товары, сумма уже со скидкой, а оформление почти не отличалось от настоящего сайта.

После этого специалисты стали оставлять такие жалобы-приманки массово. Это позволило быстро находить и блокировать фишинговые сайты до того, как покупатели успевали потерять деньги.

Компания противостоит мошенническим схемам, которые злоупотребляют брендом ретейлера и обманывают покупателей. Адреса выявленных подделок команда кибербезопасности направляет регистраторам доменов, хостинг-провайдерам и владельцам платформ для блокировки. Только с октября 2025 г. по ноябрь 2026 г. по обращениям «Золотого Яблока» заблокировано свыше 4 тыс. мошеннических и фишинговых ресурсов.

К 11.11, «черной пятнице» и Новому году «Золотое Яблоко» ожидает приток новых версий фальшивых розыгрышей и «закрытых распродаж» от имени сети. В период высокой нагрузки на доставку компания также допускает возвращение схемы с поддельной поддержкой. Покупателям, получившим в личных сообщениях предложение переоформить заказ со скидкой, ретейлер рекомендует сразу обратиться в поддержку в приложении.

Как проверить слишком выгодные предложения, которые маскируются под бренд ретейлера, — рекомендации от службы безопасности «Золотого Яблока»

Сайт или ссылка

Найдите адрес до первой косой черты после https://. Все, что справа от нее, не имеет значения.

Прочитайте домен справа налево. Официальный — только goldapple.ru. В адресе goldapple.gold-advent.fun «настоящий» домен — gold-advent.fun, а goldapple — лишь приставка, которую владелец выбрал сам. Ищите подмену букв (goldappIe с заглавной I вместо l), дефисы и лишние слова (gold2anw-gift, zolotapple).

В мессенджере проверяйте настоящий адрес ссылки, а не ее текст: на компьютере наведите курсор, на телефоне — нажмите и удерживайте.

Сомневаетесь — не переходите по ссылке. Откройте приложение или наберите goldapple.ru вручную: если акция настоящая, она будет там.

Аккаунт или канал в Telegram

Откройте профиль и посмотрите, что пишет сам Telegram: дату регистрации, смену имени и фото, пометку «Неофициальный аккаунт».

Синяя галочка — не подтверждение компании. У обычных аккаунтов это значок платной Premium-подписки. Подтвержденные каналы отмечены иначе, и это видно при нажатии на значок.

Ссылка на настоящий канал в описании ничего не доказывает: ее может вставить кто угодно.

Официальный канал один — t.me/goldapple. Поддержка не пишет первой в личные сообщения; обращайтесь к ней сами через приложение или сайт.

Акция или розыгрыш

Проверьте акцию на goldapple.ru/offers и в приложении. Если ее там нет — ее нет.

У настоящей акции есть правила, организатор (юрлицо, ИНН) и сроки. «Сайт официальной промо-акции» в подвале — не правила.

Участие в настоящей акции никогда не требует оплаты: ни «пошлины», ни «доставки приза», ни «комиссии за перевод».

Приз не зачисляют на карту через форму на стороннем сайте. Бонусы и промокоды приходят в приложение и личный кабинет.

Звонок

Код из SMS не называют никому — ни «курьеру», ни «сотруднику магазина», ни «службе безопасности банка». Это правило без исключений.

Положите трубку и проверьте статус заказа сами — в приложении или на goldapple.ru.

Звонок с иностранного номера о доставке — почти всегда мошенничество.

Если уже назвали код — сразу смените пароль, проверьте привязанные карты и напишите в поддержку.

Что делать, если вы стали жертвой интернет-мошенников в период распродаж:

В первые минуты позвоните в банк по номеру на обороте карты: заблокируйте карту, сообщите о мошенническом переводе и попросите заблокировать получателя. Чем быстрее, тем больше шансов, что деньги успеют заморозить.

В течение часа смените пароли от аккаунта магазина и почты, проверьте привязанные карты и бонусы. Мошенники используют полученные данные сразу.

В первые сутки подайте заявление в полицию и приложите скриншоты, адреса сайтов и чек об оплате. Сообщите о поддельном ресурсе в поддержку «Золотого Яблока» через приложение.

В следующие недели не отвечайте на звонки «службы безопасности», «следователей» и «юристов по возврату денег». Жертв часто обзванивают повторно, и это та же группа мошенников.