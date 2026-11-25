Инженеры «МегаФона» запустили новые и модернизировали существующие телеком-объекты во втором по величине городе Брянской области. В результате проведенных работ улучшение параметров связи могут почувствовать около 60 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона»

Выбирая места для расположения новых телеком‑объектов, инженеры учитывали особенности застройки и расположения города. В Клинцах преобладает малоэтажные здания, много старинных домов с толстыми стенами, что требует особого подхода при планировании архитектуры сети. Новые базовые станции работает в нескольких частотных диапазонах, что позволяет сети лучше справляться с нагрузкой даже в часы пик.

На существующих телеком-объектах связисты также активировали дополнительные частотные диапазоны, чтобы обеспечить стабильную голосовую связь на всей территории города.

В результате проведенных технических мероприятий улучшение параметров связи зафиксированы в крупнейших торговых центрах города, в районе центрального городского парка, районной больницы, краеведческого музея, педагогического колледжа, а также на основных автомагистралях. В Клинцах также улучшилась и технология VoLTE, с которой можно звонить с максимально чистым звуком.

«Клинцы являются важным промышленным и экономическим центром юго-запада региона и одной из региональных точек роста. Мы сделали все, чтобы услуги связи соответствовали запросам горожан: не только провели масштабную кампанию по модернизации телеком-инфраструктуры, но и открыли салоны связи, чтобы жители могли с комфортом заменить сим-карту, купить смартфон, решить вопрос с переносом номера или подключением дополнительных опций», — сказал директор «МегаФона» в Брянской области Александр Кропачев.