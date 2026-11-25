В сервисе chad 3.0 появились инструменты для оформления карточек товаров, озвучки и клонирования голоса, а также агентский режим и возможность связывать нейросети на одном холсте. Команда переработала создание документов и презентаций. В обновленном интерфейсе появились отдельные рабочие пространства для разных типов контента и единая панель для запросов, генерации и настроек. Об этом CNews сообщил представитель chad.

Для продавцов на маркетплейсах появился отдельный инструмент «Карточка маркетплейса», который помогает подготовить оформление карточки товара — сгенерировать изображение и работать с типографикой можно в одном окне.

Помимо этого, появились инструменты озвучки текста и клонирования голоса. Пользователи могут превратить сценарий в аудиодорожку или создать цифровую копию своего голоса, чтобы озвучивать им видео и учебные материалы. Если текст изменился, нужный фрагмент можно озвучить заново без записи с микрофона.

Команда также обновила инструменты создания документов и презентаций. Пользователю достаточно описать задачу или загрузить исходные материалы, чтобы получить первую версию документа или слайдов. Например, на основе отчета можно подготовить презентацию для встречи и доработать ее в том же сервисе. chad может подготовить реферат, договор или SEO-статью объемом до 25 страниц, а также собрать презентацию до 20 слайдов с оформлением и изображениями.

На одном холсте можно связать несколько нейросетей, чтобы результат одной модели стал исходным материалом для другой: сгенерированную иллюстрацию можно сразу передать другой ИИ-модели для анимации без скачивания файла.

В агентском режиме пользователь подключает нужные сервисы и ставит задачу. Агент ищет и обрабатывает данные, а затем выдает готовый результат.

MCP (Model Context Protocol) позволяет ИИ обращаться к данным и инструментам подключенных сервисов.

В chad 3.0 подключить внешний сервис можно прямо с главного экрана чата. Кнопка «Добавить MCP» настраивает подключение там же, где пользователь ставит задачу. Например, если для отчета нужны данные из CRM, можно подключить ее и сразу попросить chad собрать сводку в том же чате, без перехода в отдельный раздел настроек и ручного копирования данных.

В сервисе теперь доступны интеграции с 23 сервисами, среди них GitHub, Notion и «Яндекс Диск». Через интеграции можно, например, анализировать статистику «Яндекс Метрики» и «Директа», разбирать отзывы на Ozon и Wildberries и искать вакансии на hh.ru.

В агентском режиме можно сразу описать, какой результат нужен. Например, модель по запросу сопоставит расходы на кампанию из «Директа» с данными о конверсиях из «Метрики» или группирует отзывы покупателей по темам и выделит самые частые жалобы.

Собственные MCP-серверы есть, например, у «Битрикс24», Notion и Figma. В chad также можно добавить свой совместимый MCP-сервер, например для работы с внутренней базой знаний компании. Какие данные и действия будут доступны в чате, зависит от возможностей сервера и выданных прав.

Для работы с текстом, изображениями, видео и аудио появились отдельные пространства, или спейсы. В каждом доступны шаблоны с готовыми промптами для своего формата.

В верхней панели можно переключаться между четырьмя разделами. В каждом собраны модели, настройки и инструменты для своего формата: «Чат»: агентский режим, работа с файлами Excel, Word и PDF, создание презентаций и подключение интеграций; «Картинка»: 25 моделей, генерация изображений по референсу, оформление карточек для маркетплейсов, удаление фона и повышение разрешения изображений; «Видео»: 25 моделей, в том числе Seedance 2.5, Kling 4.0 и Veo 3.1, а также инструмент для оживления фотографий; «Аудио»: Suno v6, готовые стили для создания песен, клонирование голоса и озвучка текста.

Для каждой серии генераций изображений или видео можно создать отдельный спейс. Он появится в списке чатов, откуда можно вернуться к запросам и сравнить все варианты серии на одном экране.

В текстовом чате также обновили настройки памяти — пользователь может настроить, сколько контекста из переписки модель будет учитывать в следующих ответах. Это позволяет сохранять детали при работе над длинной задачей и экономить лимит на разовых запросах.

Вместе с обновлением веб-версии chad представил приложение для macOS и обновил приложение для iOS.