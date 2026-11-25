«Радио DFM» совместно с «Яндекс Радио» представили двадцать цифровых станций с музыкой из игр серии Grand Theft Auto. В подборку вошли разные музыкальные направления и радиостанции, знакомые игрокам по культовой вселенной. Слушать их можно бесплатно на платформах партнеров. Об этом CNews сообщили представители «Русской Медиагруппы».

Среди новых станций – V-Rock с классическим роком, Worldwide FM, где джаз соседствует с электроникой, Flash FM с танцевальной поп-музыкой, Emotion 98.3, Vice City FM и многие другие.

«Выход новой GTA вдохновил нас с командой «Яндекс Радио» на эксперимент. Радио занимает большое место в игре, и мы захотели, чтобы эту музыку могли слушать и за ее пределами – так мы поддержали это долгожданное для всех событие в мире развлечений. У нас уже есть опыт развития цифровых станций, и вместе с «Яндекс Радио» мы решили применить его в новом формате. Теперь знакомую волну из GTA VI можно включить прямо в своей машине», – сказал директор по развитию сайтов и приложений «Русской Медиагруппы» Станислав Скалабан.

Онлайн-станции по мотивам GTA VI доступны для прослушивания на сайтах «Яндекс Радио» и «Радио DFM», а также в мобильном приложении «Яндекс Радио» на iOS, Android и в автомобилях на Android Auto и CarPlay.